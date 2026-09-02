Eczanede skandal: Müşterisinin gizlice etek altı fotoğrafını çekti

Ankara'da ilaç almak için eczaneye gelen kadın müşteri, eczacının eteğinin altından gizlice görüntü almaya çalıştığını iddia etti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından eczacı gözaltına alınırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eczacı hakkında ise Ankara Eczacı Odası tarafından soruşturma başlatıldı.

"Pes" dedirten olay, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eczanede meydana geldi. KADIN MÜŞTERİYİ GİZLİCE GÖRÜNTÜLEME SKANDALI GİZLİCE ETEK ALTI FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

İlaç almak için eczaneye gelen kadın müşteri, eczacının kendisini gizlice fotoğrafladığını fark etti. Kadının durumu bildirmesi üzerine eczanenin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen eczacı, kadının şikâyeti üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA ECZACI ODASI'NDAN AÇIKLAMA

Bu kapsamda Ankara Eczacı Odası da olayla ilgili açıklama yaptı.