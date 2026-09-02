Eczanede skandal: Müşterisinin gizlice etek altı fotoğrafını çekti
Ankara'da ilaç almak için eczaneye gelen kadın müşteri, eczacının eteğinin altından gizlice görüntü almaya çalıştığını iddia etti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından eczacı gözaltına alınırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eczacı hakkında ise Ankara Eczacı Odası tarafından soruşturma başlatıldı.
"Pes" dedirten olay, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eczanede meydana geldi.
GİZLİCE ETEK ALTI FOTOĞRAFINI ÇEKTİ
İlaç almak için eczaneye gelen kadın müşteri, eczacının kendisini gizlice fotoğrafladığını fark etti. Kadının durumu bildirmesi üzerine eczanenin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Suçlamaları kabul etmeyen eczacı, kadının şikâyeti üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ANKARA ECZACI ODASI'NDAN AÇIKLAMA
Bu kapsamda Ankara Eczacı Odası da olayla ilgili açıklama yaptı.
DİSİPLİN SORUŞTURMASI
Açıklamada, olaydan haberdar olunmasının ardından gerekli disiplin sürecinin başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Eczacı Odası olarak, olaydan haberdar olunmasının hemen ardından tarafımızca gerekli disiplin süreci başlatılmıştır. Söz konusu eczacı hakkında disiplin soruşturması yürütülmekte olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Eczacılık mesleğinin etik ilkelerine ve meslek onuruna aykırı hiçbir davranış kabul edilemez. Soruşturma sonucunda ilgili mevzuat ve disiplin hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler kararlılıkla uygulanacaktır."