300 kiloluk "Yaragar Canavarı" avlandı! İşte avcılardan hatıra pozu... Başına böyle toplandılar

Trabzon'un Araklı ilçesinde mahalle sakinlerine korku ve endişe yaşatan, bölgede "Yaragar Canavarı" olarak anılan yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığındaki dev yaban domuzu, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından avcılar tarafından avlandı. Ayrıca canavarı avlayan avcıların pozu da dikkatlerden kaçmadı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde uzun süredir mahalle sakinlerinde korku ve endişeye neden olan ve bölgede "Yaragar Canavarı" olarak anılan yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığındaki dev yaban domuzu kabusu resmen sona erdi. TRABZON'DA VATANDAŞLARIN KORKULU RÜYASI OLAN "YARAGAR CANAVARI" TEHLİKESİ SONA ERDİ

Yolgören Mahallesi Yaragar mevkiinde görülen büyük azılı yaban domuzunun zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inmesi ile tedirgin olan mahalle sakinleri, konuyla ilgili yetkili kurumlara çok sayıda şikâyet dilekçesi verdi.

Vatandaşların şikayetleri üzerine Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından ilgili kurumlardan yaban domuzunun avlanması için gerekli yasal izin ve onaylar alındı.

Araklılı deneyimli avcılar tarafından av köpeklerinin de desteğiyle gerçekleştirilen av sonucunda, yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dev yaban domuzu avlandı.