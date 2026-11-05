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300 kiloluk "Yaragar Canavarı" avlandı! İşte avcılardan hatıra pozu... Başına böyle toplandılar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzon'un Araklı ilçesinde mahalle sakinlerine korku ve endişe yaşatan, bölgede "Yaragar Canavarı" olarak anılan yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığındaki dev yaban domuzu, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından avcılar tarafından avlandı. Ayrıca canavarı avlayan avcıların pozu da dikkatlerden kaçmadı.

300 kiloluk "Yaragar Canavarı" avlandı! İşte avcılardan hatıra pozu... Başına böyle toplandılar 1

Trabzon'un Araklı ilçesinde uzun süredir mahalle sakinlerinde korku ve endişeye neden olan ve bölgede "Yaragar Canavarı" olarak anılan yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığındaki dev yaban domuzu kabusu resmen sona erdi.

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300 kiloluk "Yaragar Canavarı" avlandı! İşte avcılardan hatıra pozu... Başına böyle toplandılar 2

Yolgören Mahallesi Yaragar mevkiinde görülen büyük azılı yaban domuzunun zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inmesi ile tedirgin olan mahalle sakinleri, konuyla ilgili yetkili kurumlara çok sayıda şikâyet dilekçesi verdi.

300 kiloluk "Yaragar Canavarı" avlandı! İşte avcılardan hatıra pozu... Başına böyle toplandılar 3

Vatandaşların şikayetleri üzerine Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından ilgili kurumlardan yaban domuzunun avlanması için gerekli yasal izin ve onaylar alındı.

300 kiloluk "Yaragar Canavarı" avlandı! İşte avcılardan hatıra pozu... Başına böyle toplandılar 4

Araklılı deneyimli avcılar tarafından av köpeklerinin de desteğiyle gerçekleştirilen av sonucunda, yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dev yaban domuzu avlandı.

300 kiloluk "Yaragar Canavarı" avlandı! İşte avcılardan hatıra pozu... Başına böyle toplandılar 5

"Yaragar Canavarı" olarak anılan yaban domuzunun avlanmasıyla mahalle sakinlerinin yaşadığı korku ve endişenin sona ermesi bekleniyor.

AVCILARDAN DİKKAT ÇEKEN POZ
Öte yandan avcıların "avladık" pozu da dikkatlerden kaçmadı.

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