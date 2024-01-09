Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? Provokatif saldırının perde arkası ne? A Haber’de değerlendirdiler

Gazeteci Gaffar Yakınca: Böyle illa bombalı bir saldırı büyük bir şey değil toplumu birbirine düşürmek için çok basit şeyler de yapabilirsiniz.



Din karşıtı sloganlar da atabilir aksine aşırı din taraftarı sloganlar da atabilir önemli değil sonuçta caminin ruhuna aykırı bir şey.