09 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? Provokatif saldırının perde arkası ne? A Haber'de değerlendirdiler

Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? Provokatif saldırının perde arkası ne? A Haber'de değerlendirdiler

Fatih Camii'nde meydana gelen saldırıyla ilgili detaylar netleşiyor. Saldırı neden ve nasıl gerçekleşti? Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? A Haber Sebep Sonuç Programına konuk olan gazeteciler olayın arka planını değerlendirdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 10:36
  • 1
  • 9
Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? Provokatif saldırının perde arkası ne? A Haber’de değerlendirdiler

Fatih Camii İmamı ve bir kişi bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrası soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Tunç, "Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor." açıklamasında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? Provokatif saldırının perde arkası ne? A Haber’de değerlendirdiler

Peki provokatif saldırının perde arkası ne? Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? A Haber Sebep Sonuç Programına konuk olan gazeteciler olayın arka planını değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 9
Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? Provokatif saldırının perde arkası ne? A Haber’de değerlendirdiler

Gazeteci Gaffar Yakınca: Böyle illa bombalı bir saldırı büyük bir şey değil toplumu birbirine düşürmek için çok basit şeyler de yapabilirsiniz.


Din karşıtı sloganlar da atabilir aksine aşırı din taraftarı sloganlar da atabilir önemli değil sonuçta caminin ruhuna aykırı bir şey.

  • 4
  • 9
Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? Provokatif saldırının perde arkası ne? A Haber’de değerlendirdiler

KAPISINDA MOSSAD YAZMIYOR

Mutlaka bu ajanlar gizlenmek için belirli yapılar kullanıyorlar. MOSSAD'ın kapısında MOSSAD yazmıyor. Orası bir müzik kursu olabilir, turizm şirketi olabilir bu tip insanlar yetiştiriliyor olabilir siyasi parti bile olabilir.

  • 5
  • 9
Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? Provokatif saldırının perde arkası ne? A Haber’de değerlendirdiler

Mutlaka bu ajanlar gizlenmek için belirli yapılar kullanıyorlar. MOSSAD'ın kapısında MOSSAD yazmıyor. Orası bir müzik kursu olabilir, turizm şirketi olabilir bu tip insanlar yetiştiriliyor olabilir siyasi parti bile olabilir.