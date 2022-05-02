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Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? 2022 otobüslerde ve metroda maske zorunluluğu kalktı mı? Günlük vaka sayısı...

Toplu taşımada maske kalktı mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalktığı ve vaka sayısının binin altına düşmesi ile birlikte toplu taşımadada sona ereceği bildirilmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler maske zorunluluğuna çevrildi. Peki, toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? 2022 otobüslerde ve metroda maske zorunluluğu kalktı mı? Türkiye'de günlük vaka sayısı son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 14:23
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Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? 2022 otobüslerde ve metroda maske zorunluluğu kalktı mı? Günlük vaka sayısı...

Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük aşama kaydedildi. Türkiye'de aşılama sürecinin başlamasının ardından vakalarda ciddi oranda düşüş yaşandı. Yeni alınan kararla, kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Sağlık kuruluşları ve toplu taşımada ise vaka sayısının binin altına düşüne kadar devam edeceği açıklanmıştı. Peki, toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? 2022 otobüslerde ve metroda maske zorunluluğu kalktı mı? Günlük vaka sayısı nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? 2022 otobüslerde ve metroda maske zorunluluğu kalktı mı? Günlük vaka sayısı...

TOPLU TAŞIMADA MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, günlük vaka sayısı 1.000'in altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske zorunluluğu kalkacak. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

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Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? 2022 otobüslerde ve metroda maske zorunluluğu kalktı mı? Günlük vaka sayısı...

GÜNLÜK VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. 1 Mayıs tarihli tabloya göre, son 24 saatte 108 bin 802 Kovid-19 testi yapıldı, 1480 kişinin testi pozitif çıktı, 12 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 113 oldu.

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Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? 2022 otobüslerde ve metroda maske zorunluluğu kalktı mı? Günlük vaka sayısı...

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 499 bin 821 doza yükseldi.

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Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? 2022 otobüslerde ve metroda maske zorunluluğu kalktı mı? Günlük vaka sayısı...

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.