Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? 2022 otobüslerde ve metroda maske zorunluluğu kalktı mı? Günlük vaka sayısı...

Toplu taşımada maske kalktı mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalktığı ve vaka sayısının binin altına düşmesi ile birlikte toplu taşımadada sona ereceği bildirilmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler maske zorunluluğuna çevrildi. Peki, toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? 2022 otobüslerde ve metroda maske zorunluluğu kalktı mı? Türkiye'de günlük vaka sayısı son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.05.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 14:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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