Çiğli 2’nci Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda Mehmetçik bayramda da görevde!



Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetleri için pilotaj eğitimi verilen tek komutanlık olması nedeniyle özel bir yere sahip. Komutanlığa giren herkesi ilk olarak, 'Bu üste dünyanın en yürekli, en bilekli, en bilgili, en disiplinli pilotları yetiştirilir' yazısı karşılıyor. Komutanlıkta eğitimler de yoğun bir şekilde sürüyor.

