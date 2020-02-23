TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?

TOKİ kurasız evler hangi illerde? TOKİ 100 bin sosyal konut projelerinde kura çekimleri 24 Şubat itibariyle başlıyor. Ancak bazı illerde yeterli başvuru sayısı alınmamasından dolayı kura çekimi yapılmayacak. Böylelikle başvuran tüm vatandaşlar ev sahibi olabilecek. 2+1 konutlara başvuru yapanlar için 140 ile 180 bin TL arasında bir tutar ödeyecek. 3+1 konutlarda ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek. 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 TL ödeme yapacak vatandaşlar 230 ayın sonunda ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ kurasız evler hangi illerde? İşte yanıtı!