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TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?

TOKİ kurasız evler hangi illerde? TOKİ 100 bin sosyal konut projelerinde kura çekimleri 24 Şubat itibariyle başlıyor. Ancak bazı illerde yeterli başvuru sayısı alınmamasından dolayı kura çekimi yapılmayacak. Böylelikle başvuran tüm vatandaşlar ev sahibi olabilecek. 2+1 konutlara başvuru yapanlar için 140 ile 180 bin TL arasında bir tutar ödeyecek. 3+1 konutlarda ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek. 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 TL ödeme yapacak vatandaşlar 230 ayın sonunda ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ kurasız evler hangi illerde? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 23.02.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 16:53
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TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?
TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?

Binlerce aile TOKİ'nin kurasız ev müjdesiyle büyük bir sevinç yaşıyor. Her yıl 100 bin sosyal konut projesi yapacak TOKİ, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. 2020 yılı için belirlenen projelerde bazı illerde yeterli başvuru sayısı alınamadı. Başvuru yapan vatandaşlar ev sahibi olma şansı yakalayacak. Peki, TOKİ kurasız evler hangi illerde? Başvurusunu tamamlamış olan vatandaşlar, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 TL ödeme yapacak ve evlerine kavuşacak. İşte, TOKİ kurasız evler listesi…

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TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?
TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?

TOKİ KURASIZ EVLER HANGİ İLLERDE?

Aksaray Paşacık,

Antalya Akseki,

Aydın Çine,

Batman Gercüş Kayapınar,

Batman Sason,

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TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?
TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?

Bingöl Yedisu,

Bursa Orhaneli,

Çankırı Eldivan,

Çankırı Şabanözü,

Denizli Acıpayam,

Denizli Baklan,

Denizli Bekilli,

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TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?
TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?

Erzurum Pasinler,

Eskişehir Günyüzü,

Eskişehir İnönü,

Eskişehir Mihalgazi,

Eskişehir Sarıcakaya,

Gümüşhane Arzularkabaköy,

Hatay Payas,

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TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?
TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?

Kayseri Melikgazi,

Kayseri Valiliği,

Kırklareli Pınarhisar,

Kilis Polateli,

Konya Emirgazi,

Manisa Kırkağaç,

Mardin Yeşilli,

Mardin Savur,