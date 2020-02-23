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İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşlerinden duygulandıran sözler
Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in (25) cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Törende, şehidin fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken kardeşleri, "Seninle gurur duyuyoruz. Başımız dik olacak" diyerek tabuta sarıldı.
Giriş Tarihi: 23.02.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 17:35
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