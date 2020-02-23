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İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşlerinden duygulandıran sözler

Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in (25) cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Törende, şehidin fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken kardeşleri, "Seninle gurur duyuyoruz. Başımız dik olacak" diyerek tabuta sarıldı.

Giriş Tarihi: 23.02.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 17:35
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İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşlerinden duygulandıran sözler

Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in için Bahaettin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşlerinden duygulandıran sözler

Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşlerinden duygulandıran sözler

Törende, şehidin fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken kardeşleri, "Seninle gurur duyuyoruz. Başımız dik olacak" diyerek tabuta sarıldı.

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İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşlerinden duygulandıran sözler

Babasının vefat ettiği öğrenilen Şehit Demir'in gözyaşlarına boğulan annesi Nisa Karataş ise yakınlarının yardımlarıyla ayakta durdu.

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İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşlerinden duygulandıran sözler

Şehidin tabutunun başına gelen yakınları ve yeğenleri de asker selamı verdi. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanarak ağladı.