27 Kasım 2024, Çarşamba

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TOKİ Arnavutköy Kura Çekimi: Sosyal Konut Projesinde Hak Sahipleri Belirleniyor! TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Arnavutköy'de TOKİ'nin hayata geçirdiği 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimi devam ediyor. Taşoluk ve Baklalı bölgelerindeki konutlar için noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi, 27 Kasım 2024 itibariyle başladı. Bugün 2+1 tipinde toplam 2.604 dairenin hak sahipleri belirlenirken, yarın 3+1 daireler için kura çekimi yapılacak. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanıyor ve gün sonunda kurumun internet sitesinde erişime açılıyor.

Giriş Tarihi: 27.11.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:14
TOKİ Arnavutköy Kura Çekimi: Sosyal Konut Projesinde Hak Sahipleri Belirleniyor! TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ'nin İstanbul Arnavutköy'de hayata geçirdiği 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri başladı. Hak sahiplerini belirlemek amacıyla düzenlenen çekilişler, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesinde paylaşılacak.

TOKİ Arnavutköy Kura Çekimi: Sosyal Konut Projesinde Hak Sahipleri Belirleniyor! TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Arnavutköy TOKİ Kurası Hangi Konutları Kapsıyor?

Aşağıda belirtilen projeler projeler kapsamında konutlar projeye dahil edilecektir. Tüm dairelerin teslim süresi 36 ay olarak planlanmaktadır.

Taşoluk Mahallesi: 158 konut (2+1 116 konut ve 3+1 42 konut)

Baklalı Mahallesi 1. Etap: 862 konut (2+1 566 konut ve 3+1 296 konut)

Baklalı Mahallesi 2. Etap: 722 konut (2+1 514 konut ve 3+1 208 konut)

Baklalı Mahallesi 3. Etap: 627 konut (2+1 467 konut ve 3+1 160 konut)

Baklalı Mahallesi 4. Etap: 846 konut (2+1 606 ve 3+1 240 konut)

Baklalı Mahallesi 5. Etap: 925 konut (2+1 335 konut ve 3+1 168 konut)

TOKİ Arnavutköy Kura Çekimi: Sosyal Konut Projesinde Hak Sahipleri Belirleniyor! TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Kura Çekimi Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından sonuçlar, aynı gün akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi internet sitesinde ilan ediliyor. Hak sahipleri, konutlarını buradan sorgulayabilirler.

TOKİ kura sonuçlarını canlı takip etmek için tıklayınız.

TOKİ Arnavutköy Kura Çekimi: Sosyal Konut Projesinde Hak Sahipleri Belirleniyor! TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Satış Sözleşmesi Ne Zaman İmzalanacak?

Kura ile konut hakkı kazanan kişiler, 9 Aralık 2024 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklar.

TOKİ Arnavutköy Kura Çekimi: Sosyal Konut Projesinde Hak Sahipleri Belirleniyor! TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Ödeme Planı Nasıl Olacak?

Konutlar için belirlenen ödeme planı başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden yapılacaktır. 2+1 ve 3+1 daireler için %10 peşinat ve 240 ay vade ile taksitlendirme yapılacaktır. Peşinatlar, sözleşme imzalama sırasında tahsil edilecek.

TOKİ Arnavutköy Kura Çekimi: Sosyal Konut Projesinde Hak Sahipleri Belirleniyor! TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Hak Sahiplerinden İstenen Belgeler

Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı, kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi) ibraz edecektir

Hane halkı gelirinin en fazla net 14.000 olduğunu (İstanbul için 16.000 TL) kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

TOKİ Arnavutköy Kura Çekimi: Sosyal Konut Projesinde Hak Sahipleri Belirleniyor! TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı