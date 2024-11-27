27 Kasım 2024, Çarşamba
TOKİ Arnavutköy Kura Çekimi: Sosyal Konut Projesinde Hak Sahipleri Belirleniyor! TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
İstanbul Arnavutköy'de TOKİ'nin hayata geçirdiği 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimi devam ediyor. Taşoluk ve Baklalı bölgelerindeki konutlar için noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi, 27 Kasım 2024 itibariyle başladı. Bugün 2+1 tipinde toplam 2.604 dairenin hak sahipleri belirlenirken, yarın 3+1 daireler için kura çekimi yapılacak. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanıyor ve gün sonunda kurumun internet sitesinde erişime açılıyor.
Giriş Tarihi: 27.11.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:14