28 Kasım 2024, Perşembe
Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi, ne zaman gelecek? Sosyal medya kullanımı kaç yaş altına yasak olacak?
Çocukların dijital dünyada karşılaştığı tehlikeler giderek artıyor ve bu durum ülkeleri harekete geçirmeye devam ediyor. Türkiye çocukları dijital risklerden korumak adına önemli adımlar atmayı planlıyor. Peki sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi, ne zaman gelecek? Sosyal medya kullanımı kaç yaş altına yasak olacak?
Giriş Tarihi: 28.11.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 08:28