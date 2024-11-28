Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi, ne zaman gelecek? Sosyal medya kullanımı kaç yaş altına yasak olacak?

Çocukların Akıllı Telefon Kullanımı ve Tuşlu Telefon Alternatifi

Türkiye'de, 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına yönelik de önemli bir tartışma sürüyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu konuda TBMM Çocuk Hakları Komisyonu ile ortak bir çalışma yürütüyor. Akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci, birçok ülkede 13 yaş altındaki çocukların akıllı telefon kullanmasının yasaklandığını belirterek, Türkiye'de de benzer bir düzenleme önerdi. Ayrıca, güvenlik endişeleri taşıyan çocuklar için, haberleşme amacıyla tuşlu telefonların tercih edilmesi gerektiği ifade ediliyor.