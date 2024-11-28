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Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi, ne zaman gelecek? Sosyal medya kullanımı kaç yaş altına yasak olacak?

Çocukların dijital dünyada karşılaştığı tehlikeler giderek artıyor ve bu durum ülkeleri harekete geçirmeye devam ediyor. Türkiye çocukları dijital risklerden korumak adına önemli adımlar atmayı planlıyor. Peki sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi, ne zaman gelecek? Sosyal medya kullanımı kaç yaş altına yasak olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.11.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 08:28
Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi, ne zaman gelecek? Sosyal medya kullanımı kaç yaş altına yasak olacak?

Dünyanın birçok ülkesinde çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili önemli düzenlemeler devreye girerken, ülkemizde de dijital dünyada çocukları korumak için harekete geçiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya ve sosyal ağlara erişimini yasaklamayı hedefliyor. Bu adım ülke genelinde dijital güvenlik konusunda önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi, ne zaman gelecek? Sosyal medya kullanımı kaç yaş altına yasak olacak?

13 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na yaptığı açıklamada, 13 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Gün, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a ek bir değişiklik önerisi sunduklarını ifade etti. Bu düzenleme ile, ortaokul seviyesindeki öğrencilerin sosyal medya uygulamalarına girişinin yasaklanması planlanıyor.

Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi, ne zaman gelecek? Sosyal medya kullanımı kaç yaş altına yasak olacak?

Diğer Ülkelerden Örnekler ve Küresel Eğilimler

Dünyada çocukların dijital dünyaya erişimini sınırlandırmak için birçok ülke benzer adımlar atmaya başladı. ABD'nin Florida eyaletinde 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklanırken, Avustralya'da 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı uygulanması aşamasına gelindi.

Ayrıca, Fransa, Çin, İngiltere, Rusya ve İtalya gibi ülkelerde de çeşitli kısıtlamalar bulunuyor. Çin'de 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesapları açması ebeveyn iznine bağlı iken, Fransa'da 15 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımı için ebeveyn onayı gerekiyor.

Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi, ne zaman gelecek? Sosyal medya kullanımı kaç yaş altına yasak olacak?

Türkiye'nin Dijital Oyun Politikası

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, Türkiye'nin dijital oyun sektörü ile ilgili de önemli adımlar attığını belirtti. Türkiye'deki dijital oyunlarla ilgili yerli üretimi teşvik etmek amacıyla yapılan çalışmalar, dijital oyunlar kongresiyle gündeme gelecek. Yerli dijital oyunların, PEGI (Avrupa Oyun Bilgi Sistemi) gibi uluslararası sistemlere uygun hale getirilmesi için çeşitli adımlar atılması planlanıyor. Gün, bu çalışmaların Türkiye için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi, ne zaman gelecek? Sosyal medya kullanımı kaç yaş altına yasak olacak?

Türkiye'nin Dijital Oyun Politikası

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, Türkiye'nin dijital oyun sektörü ile ilgili de önemli adımlar attığını belirtti. Türkiye'deki dijital oyunlarla ilgili yerli üretimi teşvik etmek amacıyla yapılan çalışmalar, dijital oyunlar kongresiyle gündeme gelecek. Yerli dijital oyunların, PEGI (Avrupa Oyun Bilgi Sistemi) gibi uluslararası sistemlere uygun hale getirilmesi için çeşitli adımlar atılması planlanıyor. Gün, bu çalışmaların Türkiye için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi, ne zaman gelecek? Sosyal medya kullanımı kaç yaş altına yasak olacak?

Çocukların Akıllı Telefon Kullanımı ve Tuşlu Telefon Alternatifi

Türkiye'de, 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına yönelik de önemli bir tartışma sürüyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu konuda TBMM Çocuk Hakları Komisyonu ile ortak bir çalışma yürütüyor. Akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci, birçok ülkede 13 yaş altındaki çocukların akıllı telefon kullanmasının yasaklandığını belirterek, Türkiye'de de benzer bir düzenleme önerdi. Ayrıca, güvenlik endişeleri taşıyan çocuklar için, haberleşme amacıyla tuşlu telefonların tercih edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi, ne zaman gelecek? Sosyal medya kullanımı kaç yaş altına yasak olacak?

Türkiye'nin Dijital Güvenlik Stratejisi

Türkiye, çocukların dijital güvenliğini sağlamak amacıyla yerli ve uluslararası örnekleri inceleyerek kapsamlı bir strateji oluşturuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dünya genelindeki çeşitli örnekleri inceleyerek, çocukların dijital dünyada karşılaştığı riskleri en aza indirmeyi hedefliyor. Bu süreçte, dijital dünyada yaşanan tehlikelerden korunmak için alınacak önlemler arasında yerli dijital oyunların teşvik edilmesi ve sosyal medya kullanımına ilişkin kısıtlamaların artırılması önemli bir yer tutuyor.