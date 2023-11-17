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Haberler Galeri THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023 THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?

THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023 THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferin iptal edildiğini açıkladı. İptal edilen seferlerle ilgili detaylı bilgiler, yolculara tarafından THY'nin resmi kanalları üzerinden takip edilebilir. Peki THY hangi uçuşlar iptal edildi? THY iptal edilen seferler nereden öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 15:53
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THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023 THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu. Yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri için gerekli bilgilerin resmi kanallar aracılığıyla paylaşılacağı belirtildi. İşte THY uçuş durumu sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023 THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?

Türk Hava Yolları, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.

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THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023 THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

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THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023 THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?

Yarın uçuşu olan yolculardan THY'nin internet sitesinden uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

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THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023 THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?

THY İPTAL SEFER SORGULAMA YURTİÇİ- YURTDIŞI | TIKLA-ÖĞREN