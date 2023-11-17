THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023 THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu. Yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri için gerekli bilgilerin resmi kanallar aracılığıyla paylaşılacağı belirtildi. İşte THY uçuş durumu sorgulama...