HaberlerGaleriTHY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023 THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?
THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023 THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?
Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferin iptal edildiğini açıkladı. İptal edilen seferlerle ilgili detaylı bilgiler, yolculara tarafından THY'nin resmi kanalları üzerinden takip edilebilir. Peki THY hangi uçuşlar iptal edildi? THY iptal edilen seferler nereden öğrenilir?