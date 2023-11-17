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Ankara ile İstanbul arası 85 dakika olacak! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren projesine dair ayrıntıları verdi. Bakan Uraloğlu, Süper hızlı tren projesi ile Ankara ile İstanbul arasının 85 dakika olacağını ifade etti. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak çalışmanın 344 kilometre civarında olduğuna işaret eden Uraloğlu, projenin yapım için de tarih duyurdu.

Giriş Tarihi: 17.11.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 18:31
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Ankara ile İstanbul arası 85 dakika olacak! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'den başlayıp Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya üzerinden Kafkaslar bölgesini geçerek Çin'e kadar ulaşan ticaret yolu Orta Koridor'un güçlendirilmesi ve bu kapsamda çalışmaları süren Zengezur Koridoru'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, doğu-batı güzergahında Orta Koridor'un Türkiye için çok kıymetli olduğunu, bu koridorun hem güçlendirilmesini, hem de bazı alternatiflerle desteklenmesini önemsediklerini belirtti. Orta Koridor'un mevcut Bakü-Tiflis-Kars hattında alternatif bir güzergah olan Zengezur Koridoru için Azerbaycan ile çok yoğun çalıştıklarını belirten Uraloğlu, "Şu anda bu koridorla ilgili Azerbaycan tarafında çalışmalar devam ediyor, bir Türk firma üstleniminde hem karayolu, hem de demir yolu. Nahçıvan tarafında bir altyapı var, onun elden geçirilmesi gerekiyor. Türkiye tarafına baktığımız zaman bizim Dilucu, Iğdır, Kars'a kadar giden 224 kilometrelik bir hattımız var. Bunun ihalesi yapıldı. Muhtemelen önümüzdeki yılın ilk aylarında orada yapım çalışmalarını başlamayı planladık" dedi.

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Ankara ile İstanbul arası 85 dakika olacak! Bakan Uraloğlu tarih verdi

"EN KRİTİK KESİM ERMENİSTAN'DA"
Burada en kritik kesimin Ermenistan topraklarında kalan 43 kilometrelik bölüm olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bu koridor hangi ülkeden geçerse o mutlaka bundan faydalanacaktır, istifade edecektir. Farklı yaklaşımlar Ermenistan tarafında oldu; ama son Gürcistan'da yapılan bir forumda Ermenistan Başbakanının açıklamaları var, bu koridora sıcak baktıklarına ilişkin. Biz de bu minvalde gerek Azerbaycan gerek biz bu çalışmaları yürütüyoruz. O koridoru da açtığımız takdirde bu sefer doğrudan Türk cumhuriyetlerine Azerbaycan üzerinden bir bağlantı daha sağlamış olacağız ve Orta Koridor'un kapasitesini ciddi şekilde yükseltmiş olacağız" diye konuştu.

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Ankara ile İstanbul arası 85 dakika olacak! Bakan Uraloğlu tarih verdi

"ERMENİSTAN OLMAZSA, İRAN ALTERNATİF"
Bakan Uraloğlu, İran'ın Zengezur Koridoru'nun kendi topraklarından geçmesi ile ilgili gayretleri olduğunu bildiklerini belirterek, "Tabii burada bazı siyasi yaklaşımlar olabiliyor. Ermenistan ile İran'ın hukuku, aynı zamanda onların bir sınırı var. O anlamda farklı düşünceler olabiliyor. Ama burada net olarak Ermenistan'ın iradesi bizim için kıymetli. Eğer oradan geçebilirsek oradan geçeceğiz; ama olmadığı zaman İran üzerinden geçilmesi de bir alternatif" dedi. Koridorun en uzun kesiminin 224 kilometre ile Türkiye tarafında yer aldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "2028 yılından önce ya da en geç 2028 yılında biz bütün koridorun aktif hale gelmesinin mümkün olacağını biliyoruz ve o yaklaşım ile de çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ankara ile İstanbul arası 85 dakika olacak! Bakan Uraloğlu tarih verdi

"TÜRK CUMHURİYETLERİNE TÜRKİYE'NİN BAĞLANTISI OLACAK"
Geçtiğimiz aylarda Süveyş Kanalı'nda geminin 10 gün kadar karaya oturması sonucunda bütün dünya ticaretinin aksadığını hatırlatan Uraloğlu, "Mesela şu anda Bakü-Tiflis-Kars hattında Gürcistan sınırları içerisinde devam eden bir onarım çalışması var. Ve bu koridor şu anda kapalı. Bu yılın sonunda inşallah açılacak; ama bakın böyle bir koridor olduğu zaman alternatif; burada bir tamirat olsa veya herhangi bir gerekçeyle kapanacak olursa bu koridor alternatif olacaktır. Yani dolayısıyla hem alternatif anlamında hem de kapasiteyi arttırma anlamında ciddi bir kapasite imkanı dağılmış olacak. Ama bunların yanında belki en kıymetlisi doğrudan Türk cumhuriyetlerine Türkiye'nin bir bağlantısı söz konusu olacak. Onun için onu da ayrıca önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ankara ile İstanbul arası 85 dakika olacak! Bakan Uraloğlu tarih verdi

"BU KORİDORLAR GÜVENLİĞİ DE KATKI SAĞLIYOR"
Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un, kuzey-güney koridorları ile de desteklenmesi gerektiğini belirterek, bu kapsamda Basra Körfezi'nden gelip Fav Limanı'ndan Bağdat üzerinden Türkiye'ye gelen, yaklaşık 2 bin 200 kilometrelik Kalkınma Yolu'ndaki çalışmalara da değindi. Uraloğlu, "Fav Limanı'nın ilk fazı 2025 yılında işletmeye açılacak. Çok büyük bir liman. Burada Çin'den deniz yoluyla gelen bir yük Fav Limanı'ndan demir yoluna aktarıldığı takdirde, artık buradan bir daha kara yoluna, deniz yoluna aktarılmadan Avrupa'nın birçok noktasına gitmiş olacak. Daha kısa sürede gitmiş olacak. Tabii bu koridorları sadece bir ticari çıkar, ticari beklentiyle de değerlendirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu koridorlarda haberleşme altyapısı yapılıyor. Ülkelerin elbette ticareti gelişiyor; ama haberleşme altyapısı da gelişiyor. Ve belki en kıymetlisi o bulundukları coğrafyaya verecekleri bir güvenlikle ilgili de garanti olacaktır. Yani o koridorlar herkes tarafından korunup kollanmaya gayret edilecektir. Ve bu Kalkınma Yolu'nun da bu anlamda ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Zengezur Koridoru; Ermenistan ile Azerbaycan'ın yaşadığı süreç; ama şimdi sonuna gelindi. Yani böyle bir koridor onların ilişkilerine de bizim ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır, yani güvenliğe de katkı sağlayacaktır" dedi.