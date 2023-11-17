Ankara ile İstanbul arası 85 dakika olacak! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'den başlayıp Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya üzerinden Kafkaslar bölgesini geçerek Çin'e kadar ulaşan ticaret yolu Orta Koridor'un güçlendirilmesi ve bu kapsamda çalışmaları süren Zengezur Koridoru'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, doğu-batı güzergahında Orta Koridor'un Türkiye için çok kıymetli olduğunu, bu koridorun hem güçlendirilmesini, hem de bazı alternatiflerle desteklenmesini önemsediklerini belirtti. Orta Koridor'un mevcut Bakü-Tiflis-Kars hattında alternatif bir güzergah olan Zengezur Koridoru için Azerbaycan ile çok yoğun çalıştıklarını belirten Uraloğlu, "Şu anda bu koridorla ilgili Azerbaycan tarafında çalışmalar devam ediyor, bir Türk firma üstleniminde hem karayolu, hem de demir yolu. Nahçıvan tarafında bir altyapı var, onun elden geçirilmesi gerekiyor. Türkiye tarafına baktığımız zaman bizim Dilucu, Iğdır, Kars'a kadar giden 224 kilometrelik bir hattımız var. Bunun ihalesi yapıldı. Muhtemelen önümüzdeki yılın ilk aylarında orada yapım çalışmalarını başlamayı planladık" dedi.