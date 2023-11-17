17 Kasım 2023, Cuma
Ankara ile İstanbul arası 85 dakika olacak! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren projesine dair ayrıntıları verdi. Bakan Uraloğlu, Süper hızlı tren projesi ile Ankara ile İstanbul arasının 85 dakika olacağını ifade etti. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak çalışmanın 344 kilometre civarında olduğuna işaret eden Uraloğlu, projenin yapım için de tarih duyurdu.
Giriş Tarihi: 17.11.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 18:31
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10