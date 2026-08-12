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Huzur dönemi! Artık silah sesleri değil üretim konuşulacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TBMM'de kabul edilerek yasalaşan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yeni bir dönem başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılan bu tarihi adım, bölgede hem güvenliği pekiştirdi hem de ekonomik ve sosyal hayatı canlandırdı.

Huzur dönemi! Artık silah sesleri değil üretim konuşulacak 1

TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yeni bir sayfa açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan süreç, bölgede sadece güvenliği değil, ekonomik ve sosyal hayatı da canlandırdı.

Huzur dönemi! Artık silah sesleri değil üretim konuşulacak 2

Sabah'ın haberine göre yıllardır kalkınmanın önündeki en büyük engelin kalkmasıyla birlikte bölge esnafı ve STK'ları, "Anaların gözyaşı dindi, kepenkler artık korkuyla değil bereketle açılıyor" diyerek yeni dönemi selamladı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları, tarihi yasanın kanunlaşmasını değerlendirdi.

Huzur dönemi! Artık silah sesleri değil üretim konuşulacak 3

KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜM FIRSATI
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil: Bölgede 50 yıllık bir çatışma ortamı yaşadık. Alınan bu karar halk tarafından da olumlu karşılandı. Bölgenin tamamına yakını bu süreci ve çerçeve yasasını destekliyor. 12 madde bölgemiz özelinden Türkiye'nin önünü açacaktır. Her alanda etkisini zaman içerisinde gösterecektir.

Huzur dönemi! Artık silah sesleri değil üretim konuşulacak 4

Diyarbakır Memur-Sen Başkanı Ramazan Tekdemir: Yarım asırlık terör tehdidinin sona ermesi, devlet otoritesini tesis ederek kaynakların kalkınma, refah ve yatırıma aktarılmasını sağlayacaktır. Terör vesayetinin kalkmasıyla demokratik süreçler, milli bütünleşme ve toplumsal kardeşlik güçlenecektir. Bu süreç, bölge halkının ertelenen hayallerini gerçekleştireceği huzurlu ve güvenli bir geleceğin simgesidir.

Huzur dönemi! Artık silah sesleri değil üretim konuşulacak 5

"ACI VE BELİRSİZLİK NİHAYETE ERDİ"
Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu: Yarım asırdır ülkenin geleceğini ve potansiyelini hapseden terör sarmalının son bulduğu tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanının liderliği, devletin kararlılığı ve milletin iradesiyle yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreciyle yarım asırlık acı bitmiştir. Huzurla birlikte ağlayan anaların gözyaşı dinmiş, Şırnak esnafı için kepenklerin korkuyla değil, bereketle açıldığı yeni bir devir başlamıştır.

Huzur dönemi! Artık silah sesleri değil üretim konuşulacak 6

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"
Batmanlı iş kadını Emine Tuncer: Çatışmalı sürecin sona ermesi, bölge için ekonomik ve sosyal bir dönüm noktasıdır. Kalıcı huzur ortamı, yatırımcının aradığı güven ve istikrarı sağlayacaktır. Özel sektör yatırımlarının artmasıyla sanayi, tarım, turizm ve ticaret hızla gelişecektir. Bu tarihi fırsat, üretimi ve istihdamı artırarak bölgenin geleceğini yeniden şekillendirecek bir kalkınma hamlesidir.

Huzur dönemi! Artık silah sesleri değil üretim konuşulacak 7

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva: Çatışmalı süreç ülkeye büyük bir maliyet yükledi. Teröre harcanan bu devasa kaynak şimdi eğitim ile bölge ekonomisine aktarılacak. Önümüzdeki on yılda sağlanacak büyük kaynak aktarımıyla Doğu ve Güneydoğu'daki iller kalkınacak, diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkı ve sosyo-ekonomik makas kapanacak, refah artacak.

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