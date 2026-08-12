Huzur dönemi! Artık silah sesleri değil üretim konuşulacak

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yeni bir dönem başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılan bu tarihi adım, bölgede hem güvenliği pekiştirdi hem de ekonomik ve sosyal hayatı canlandırdı.

TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yeni bir sayfa açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan süreç, bölgede sadece güvenliği değil, ekonomik ve sosyal hayatı da canlandırdı.

Sabah'ın haberine göre yıllardır kalkınmanın önündeki en büyük engelin kalkmasıyla birlikte bölge esnafı ve STK'ları, "Anaların gözyaşı dindi, kepenkler artık korkuyla değil bereketle açılıyor" diyerek yeni dönemi selamladı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları, tarihi yasanın kanunlaşmasını değerlendirdi.

KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜM FIRSATI

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil: Bölgede 50 yıllık bir çatışma ortamı yaşadık. Alınan bu karar halk tarafından da olumlu karşılandı. Bölgenin tamamına yakını bu süreci ve çerçeve yasasını destekliyor. 12 madde bölgemiz özelinden Türkiye'nin önünü açacaktır. Her alanda etkisini zaman içerisinde gösterecektir.

Diyarbakır Memur-Sen Başkanı Ramazan Tekdemir: Yarım asırlık terör tehdidinin sona ermesi, devlet otoritesini tesis ederek kaynakların kalkınma, refah ve yatırıma aktarılmasını sağlayacaktır. Terör vesayetinin kalkmasıyla demokratik süreçler, milli bütünleşme ve toplumsal kardeşlik güçlenecektir. Bu süreç, bölge halkının ertelenen hayallerini gerçekleştireceği huzurlu ve güvenli bir geleceğin simgesidir.