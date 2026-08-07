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Terörsüz Türkiye için tarihi dönüm noktası! Dönüşler nasıl olacak? 1000 terörist yasadan yararlanamayacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin terör belasından tamamen arındırılması amacıyla hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" Meclis yolundayken, yasadan yararlanacak kişiler için hazırlanan planın tüm ayrıntıları netleşti.

Terörsüz Türkiye için tarihi dönüm noktası! Dönüşler nasıl olacak? 1000 terörist yasadan yararlanamayacak 1

Terör örgütü mensuplarının başvurularını nereye yapacağı, silahların nerede ve nasıl teslim alınacağı gibi detaylar tek tek çalışılıyor.

Terörsüz Türkiye için tarihi dönüm noktası! Dönüşler nasıl olacak? 1000 terörist yasadan yararlanamayacak 2

MGK'nın 'teyit ve tespit' kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra yasadan yararlanmak isteyen terör örgütü mensuplarının başvuruları başlayacak. Başvuru yapmayan kişilerle ilgili yargılama ve infaz süreçleri aynen devam edecek.

Terörsüz Türkiye için tarihi dönüm noktası! Dönüşler nasıl olacak? 1000 terörist yasadan yararlanamayacak 3

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Habur benzeri görüntülerin yaşanmasına izin verilmeyecek. Bu nedenle, yasadan yararlananların yurda dönüşleri ya da cezaevlerinden çıkışlarına ilişkin önlem alınıyor. Toplu dönüşler ya da 'karşılamalara' izin verilmeyecek.

Terörsüz Türkiye için tarihi dönüm noktası! Dönüşler nasıl olacak? 1000 terörist yasadan yararlanamayacak 4

Irak'ta bulunan terör örgütü mensupları Irak'taki, Suriye'de bulunanlar ise Suriye'deki büyükelçilik ve konsolosluklar üzerinden başvuru yapacak.

Terörsüz Türkiye için tarihi dönüm noktası! Dönüşler nasıl olacak? 1000 terörist yasadan yararlanamayacak 5

1000 KİŞİ KAPSAM DIŞI

Yasadan; Fehman Hüseyin (Bahoz Erdal), Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Bese Hozat başta olmak üzere sayıları 250'yi bulan örgüt kurucuları yararlanamayacak. Adam öldürenlerle birlikte yasa kapsamı dışında kalanların sayısının 1000'e yaklaştığı belirtiliyor.

Terörsüz Türkiye için tarihi dönüm noktası! Dönüşler nasıl olacak? 1000 terörist yasadan yararlanamayacak 6

Diğer taraftan örgüt sadece tabanca ya da tüfeklerin değil; dronlar, uydu haberleşme sistemleri ve paramotorlar gibi silah ve araçları da teslim edecek.

Terörsüz Türkiye için tarihi dönüm noktası! Dönüşler nasıl olacak? 1000 terörist yasadan yararlanamayacak 7

YARGIYA TABİ TUTULACAKLAR

Türkiye'ye dönenler yargı sürecine tabi tutulacak. Bu kişiler mahkemeye çıktıktan sonra cezaları ertelenerek serbest bırakılacak. İçişleri Bakanlığı ve MİT bu kişileri izleyecek. Suç bağlantıları veya yeni örgütlenmeler gibi bir durum tespit edildiğinde müdahale edilecek.

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