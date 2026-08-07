Terörsüz Türkiye için tarihi dönüm noktası! Dönüşler nasıl olacak? 1000 terörist yasadan yararlanamayacak

Türkiye'nin terör belasından tamamen arındırılması amacıyla hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" Meclis yolundayken, yasadan yararlanacak kişiler için hazırlanan planın tüm ayrıntıları netleşti.

Terör örgütü mensuplarının başvurularını nereye yapacağı, silahların nerede ve nasıl teslim alınacağı gibi detaylar tek tek çalışılıyor.

MGK'nın 'teyit ve tespit' kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra yasadan yararlanmak isteyen terör örgütü mensuplarının başvuruları başlayacak. Başvuru yapmayan kişilerle ilgili yargılama ve infaz süreçleri aynen devam edecek.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Habur benzeri görüntülerin yaşanmasına izin verilmeyecek. Bu nedenle, yasadan yararlananların yurda dönüşleri ya da cezaevlerinden çıkışlarına ilişkin önlem alınıyor. Toplu dönüşler ya da 'karşılamalara' izin verilmeyecek.

Irak'ta bulunan terör örgütü mensupları Irak'taki, Suriye'de bulunanlar ise Suriye'deki büyükelçilik ve konsolosluklar üzerinden başvuru yapacak.