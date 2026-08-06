Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi
Aksaray'da polis uygulamasını görünce kamyonetini kenara çekerek arızalanmış süsü veren alkollü sürücünün oyunu ekipler tarafından ortaya çıkarıldı. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyeti iptal edilen sürücüye 295 bin 438 lira ceza kesildi.
Aksaray'da polis uygulamasından kaçmak için kamyonetini kenara çekerek arızalandığını öne süren alkollü sürücünün planını polis ekipleri bozdu.
Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş Şubesi ekipleri, uygulama noktasına gelmeden hızla sağa park eden bir kamyoneti fark etti.
"ARIZA YAPTI" DEDİ, POLİS GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Polis ekipleri, 68 AFV 446 plakalı kamyonetin yanına gittiklerinde sürücünün araç koltuğu altında bulunan motor kısmıyla uğraştığını gördü.
Aracının arızalandığını iddia eden 27 yaşındaki Recep Tayyip S.'den ehliyet ve alkol muayenesi istendi. Kamyonette herhangi bir arıza bulunmadığını belirleyen ekipler, sürücünün kimlik ibraz etmesini ve alkolmetreye üflemesini istedi.
Ancak sürücü, bir süre kimlik vermeyi ve alkolmetreye üflemeyi reddetti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kimliğini veren sürücü, yapılan ölçümde alkollü çıktı.