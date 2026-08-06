Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi

EHLİYETİ İPTAL EDİLMİŞ, YİNE ALKOLLÜ YAKALANDI Yapılan sorgulamada Recep Tayyip S.'nin daha önce iki kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ve bu nedenle ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği belirlendi.

Kamyonet sürücüleri için yasal sınır olan 0,20 promilin yaklaşık 6 kat üzerinde, 1,39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, olay yerinde görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Yanındaki arkadaşıyla birlikte gazetecilere küfür ve tehditlerde bulunduğu belirtilen sürücü, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.