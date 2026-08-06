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Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Aksaray'da polis uygulamasını görünce kamyonetini kenara çekerek arızalanmış süsü veren alkollü sürücünün oyunu ekipler tarafından ortaya çıkarıldı. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyeti iptal edilen sürücüye 295 bin 438 lira ceza kesildi.

Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi 1

Aksaray'da polis uygulamasından kaçmak için kamyonetini kenara çekerek arızalandığını öne süren alkollü sürücünün planını polis ekipleri bozdu.

Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi 2

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş Şubesi ekipleri, uygulama noktasına gelmeden hızla sağa park eden bir kamyoneti fark etti.

Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi 3

"ARIZA YAPTI" DEDİ, POLİS GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Polis ekipleri, 68 AFV 446 plakalı kamyonetin yanına gittiklerinde sürücünün araç koltuğu altında bulunan motor kısmıyla uğraştığını gördü.

Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi 4

Aracının arızalandığını iddia eden 27 yaşındaki Recep Tayyip S.'den ehliyet ve alkol muayenesi istendi. Kamyonette herhangi bir arıza bulunmadığını belirleyen ekipler, sürücünün kimlik ibraz etmesini ve alkolmetreye üflemesini istedi.

Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi 5

Ancak sürücü, bir süre kimlik vermeyi ve alkolmetreye üflemeyi reddetti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kimliğini veren sürücü, yapılan ölçümde alkollü çıktı.

Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi 6

EHLİYETİ İPTAL EDİLMİŞ, YİNE ALKOLLÜ YAKALANDI

Yapılan sorgulamada Recep Tayyip S.'nin daha önce iki kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ve bu nedenle ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği belirlendi.

Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi 7

Kamyonet sürücüleri için yasal sınır olan 0,20 promilin yaklaşık 6 kat üzerinde, 1,39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, olay yerinde görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi 8

Yanındaki arkadaşıyla birlikte gazetecilere küfür ve tehditlerde bulunduğu belirtilen sürücü, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aksaray'da alkollü sürücünün "arıza" oyunu bozuldu! 295 bin lira ceza yedi 9

Sürücüye, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak ve diğer ihlallerden toplam 295 bin 438 lira idari para cezası uygulandı. Kamyonet ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi.

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