Teröre vurulan darbe üstüne darbe onları da çıldırttı! İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan ülkeler...

FİNLANDİYA

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ise Twitter hesabından açıklama yapmış, "Finlandiya, savaş halinde olan ve insan haklarını ihlal eden ülkelere savunma malzemesi satmayacak" demişti. Fin yönetimi, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı lisanslarının bundan sonra onaylanmayacağını duyurarak var olan lisansların da yeniden gözden geçirileceği açıklamasını yapmıştı.