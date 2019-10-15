Teröre vurulan darbe üstüne darbe onları da çıldırttı! İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan ülkeler... Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası birçok ülke skandal karara imza attı. AB'den bir çok ülke Türkiye'ye olan silah ihracatını durdurduğunu açıkladı. İşte teröre vurulan darbeden rahatsız olan o ülkeler. Giriş Tarihi: 15.10.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 18:55
Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla başlattığı Barış Pınarı harekatıyla birlikte dünya ülkelerinden bazı yaptırımlar ve açıklamalar geldi.
AB'den bir çok ülke Türkiye'ye olan silah ihracatını durdurduğunu açıkladı. İşte Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkeler;
NORVEÇ Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş "Durumun karmaşıklığı ve hızla değişkenlik göstermesi göz önünde bulundurulduğunda dışişleri bakanlığı, ihtiyati tedbir olarak Türkiye'nin savunma malzemeleri ya da çoklu kullanım amaçlı yeni taleplerini karşılamayacak" ifadesini kullanmıştı. FİNLANDİYA Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ise Twitter hesabından açıklama yapmış, "Finlandiya, savaş halinde olan ve insan haklarını ihlal eden ülkelere savunma malzemesi satmayacak" demişti. Fin yönetimi, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı lisanslarının bundan sonra onaylanmayacağını duyurarak var olan lisansların da yeniden gözden geçirileceği açıklamasını yapmıştı. HOLLANDA Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Suriye'nin Kuzeyi'ne yönelik operasyonları durdurmasını talep etmiş Türkiye'ye askeri ürünlerin ihracatını askıya alma kararı aldıklarını açıklamıştı. Hollanda Başbakan Yardımcısı Hugo de Jong ise silah ihracatının yasaklanmasının ardından da Türkiye'ye çeşitli yaptırımlarda bulunabileceği açıklamasında bulunmuştu.