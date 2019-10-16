Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Böyle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Recep Tayyip Erdoğan, partililer tarafından sloganlarla karşılandı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehit olan vatandaşlarımıza ithafen partililerce yapılan 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'' sloganları salonu inletti. İşte o anlar...