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Terk edilen kadın dehşet saçtı! Sevgilisinin arabasını parçaladığı anlar kamerada

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Ümraniye'de yaklaşık 3 ay önce tanışıp birlikte yaşamaya başladığı Seçil Ö.'den (36) ayrılan Can Y. (39), ailesinin yanına taşındı. Eski sevgilisi tarafından rahatsız edildiğini iddia eden Can Y., kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararının ardından Can Y.'nin evinin önüne gelen Seçil Ö., Can Y.'nin kullandığı minibüsün camlarını ve aynalarını kırdı. Araçtaki multimedya ekranıyla 38 bin lirayı da aldığı iddia edilen Seçil Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

Terk edilen kadın dehşet saçtı! Sevgilisinin arabasını parçaladığı anlar kamerada 1

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nakliyecilik yapan Can Y., yaklaşık 3 ay önce bir arkadaşının aracılığıyla Seçil Ö. ile tanıştı. Sevgili olan ikili, bir süre sonra Üsküdar Salacak Mahallesi'nde aynı evde yaşamaya başladı.

Terk edilen kadın dehşet saçtı! Sevgilisinin arabasını parçaladığı anlar kamerada 2

İddiaya göre bir süre sonra aralarında sorunlar çıktı. Seçil Ö., iddiaya göre evdeki eşyalara zarar verdi, Can Y.'nin telefonunu, kimliğini ve saatini aldı. Yaşananların ardından Can Y. ilişkisini bitirdi ancak Seçil Ö., iddiaya göre Can Y.'yi rahatsız etmeyi sürdürdü ve aracına birkaç kez zarar verdi.

Terk edilen kadın dehşet saçtı! Sevgilisinin arabasını parçaladığı anlar kamerada 3

Kendisini Can Y.'ye ve çevresindekilere avukat ve Can Y.'nin eşi olarak tanıttığı iddia edilen Seçil Ö.'nün, hamile olduğunu söyleyerek esnaftan alışveriş yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre bu alışverişlerin ödenmeyen ücretlerinin Can Y.'den istendiği de öğrenildi. Can Y., kaldıkları evden ayrılarak Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına taşındı.

Terk edilen kadın dehşet saçtı! Sevgilisinin arabasını parçaladığı anlar kamerada 4

Eski sevgilisinden şikâyetçi olan Can Y., Seçil Ö. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararından 6 gün sonra, 11 Ekim'de Seçil Ö.'nün Can Y.'nin ailesinin yaşadığı evin kapısına geldiği iddia edildi.

Terk edilen kadın dehşet saçtı! Sevgilisinin arabasını parçaladığı anlar kamerada 5

Kapı önündeki çöp poşetini boşaltan Seçil Ö.'nün, ayakkabılıkta bulunan yaklaşık 15 çift kadın ayakkabısını poşete doldurup götürdüğü öne sürüldü.

Terk edilen kadın dehşet saçtı! Sevgilisinin arabasını parçaladığı anlar kamerada 6

EVİN ÖNÜNE GELİP ESKİ SEVGİLİSİNİ ÇAĞIRDI

Seçil Ö., dün sabah saatlerinde yeniden ailenin yaşadığı sitenin önüne geldi. Bağırarak eski sevgilisini çağırması üzerine Can Y.'nin kardeşi Ragıp Y. (30) dışarı çıktı. Can Y. ise evden çıkmadı. İddiaya göre kendisini sakinleştirip uzaklaştırmaya çalışan Ragıp Y.'ye küfür ve hakaret eden Seçil Ö., "Seni yaşatmayacağım, seni öldüreceğim." diyerek tehditte bulundu.

Terk edilen kadın dehşet saçtı! Sevgilisinin arabasını parçaladığı anlar kamerada 7

Seçil Ö.'nün sokaktan uzaklaşmasının ardından Ragıp Y. evine döndü. Yaklaşık yarım saat sonra park hâlindeki minibüsün bulunduğu yerden vurma ve cam kırılma sesleri geldi.

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Terk edilen kadın dehşet saçtı! Sevgilisinin arabasını parçaladığı anlar kamerada 8

Site güvenliğinin telefonla haber vermesi üzerine Ragıp Y. aracın yanına gitti. Ragıp Y.'nin üzerine kayıtlı olan ve ağabeyinin kullandığı 06 EAG 315 plakalı minibüsün ön ve yan camlarıyla iki dikiz aynasında kırılma, kaportasında ise ezilme oluştu. Aracın ön plakasının yerinde olmadığı da tespit edildi.

Terk edilen kadın dehşet saçtı! Sevgilisinin arabasını parçaladığı anlar kamerada 9

Araçtaki multimedya ekranının da kadın tarafından alındığı ve minibüste yaklaşık 350 bin liralık zarar oluştuğu iddia edildi. Ragıp Y., tehdit, minibüse zarar verilmesi ve eşyaların alınması nedeniyle polise giderek şikâyetçi oldu. Seçil Ö.'nün minibüse zarar verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Terk edilen kadın dehşet saçtı! Sevgilisinin arabasını parçaladığı anlar kamerada 10

UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLALDEN DE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Can Y. ise aynı gün Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurdu. Seçil Ö.'nün evinin bulunduğu adrese gelerek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisinden şikâyetçi oldu. Diğer yandan Seçil Ö.'nün yaralama ve gasp iddiaları üzerine Can Y.'nin de aynı gün şüpheli olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Can Y., ifadesinde bir gün önce Seçil Ö.'yü darbettiği, çantasındaki değerli eşyaları aldığı ve motosikletle ayağının üzerinden geçtiği yönündeki suçlamaları ise reddetti.

Terk edilen kadın dehşet saçtı! Sevgilisinin arabasını parçaladığı anlar kamerada 11

Olay günü saat 21.00 sıralarında minibüsün sürücü tarafında, eczane poşetinin içerisinde bulunan 38 bin liranın da yerinde olmadığı fark edildi. Bunun üzerine Can Y., Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkezi Amirliği'ne giderek paranın Seçil Ö. tarafından alındığı iddiasıyla da kadından şikâyetçi oldu. Son olayın ardından Seçil Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Seçil Ö., işlemlerinin ardından "Açıktan hırsızlık", "Mala zarar verme", "Tehdit ve hakaret", "Otodan hırsızlık" ve "Uzaklaştırma kararını ihlal" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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