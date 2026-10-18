EVİN ÖNÜNE GELİP ESKİ SEVGİLİSİNİ ÇAĞIRDI Seçil Ö., dün sabah saatlerinde yeniden ailenin yaşadığı sitenin önüne geldi. Bağırarak eski sevgilisini çağırması üzerine Can Y.'nin kardeşi Ragıp Y. (30) dışarı çıktı. Can Y. ise evden çıkmadı. İddiaya göre kendisini sakinleştirip uzaklaştırmaya çalışan Ragıp Y.'ye küfür ve hakaret eden Seçil Ö., "Seni yaşatmayacağım, seni öldüreceğim." diyerek tehditte bulundu.

Seçil Ö.'nün sokaktan uzaklaşmasının ardından Ragıp Y. evine döndü. Yaklaşık yarım saat sonra park hâlindeki minibüsün bulunduğu yerden vurma ve cam kırılma sesleri geldi. ÜMRANİYE'DE AYRILIK SONRASI MİNİBÜSE SALDIRI! CAMLARI VE AYNALARI KIRDI

Site güvenliğinin telefonla haber vermesi üzerine Ragıp Y. aracın yanına gitti. Ragıp Y.'nin üzerine kayıtlı olan ve ağabeyinin kullandığı 06 EAG 315 plakalı minibüsün ön ve yan camlarıyla iki dikiz aynasında kırılma, kaportasında ise ezilme oluştu. Aracın ön plakasının yerinde olmadığı da tespit edildi.

Araçtaki multimedya ekranının da kadın tarafından alındığı ve minibüste yaklaşık 350 bin liralık zarar oluştuğu iddia edildi. Ragıp Y., tehdit, minibüse zarar verilmesi ve eşyaların alınması nedeniyle polise giderek şikâyetçi oldu. Seçil Ö.'nün minibüse zarar verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLALDEN DE ŞİKÂYETÇİ OLDU Can Y. ise aynı gün Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurdu. Seçil Ö.'nün evinin bulunduğu adrese gelerek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisinden şikâyetçi oldu. Diğer yandan Seçil Ö.'nün yaralama ve gasp iddiaları üzerine Can Y.'nin de aynı gün şüpheli olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Can Y., ifadesinde bir gün önce Seçil Ö.'yü darbettiği, çantasındaki değerli eşyaları aldığı ve motosikletle ayağının üzerinden geçtiği yönündeki suçlamaları ise reddetti.