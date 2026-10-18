Terk edilen kadın dehşet saçtı! Sevgilisinin arabasını parçaladığı anlar kamerada
İstanbul Ümraniye'de yaklaşık 3 ay önce tanışıp birlikte yaşamaya başladığı Seçil Ö.'den (36) ayrılan Can Y. (39), ailesinin yanına taşındı. Eski sevgilisi tarafından rahatsız edildiğini iddia eden Can Y., kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararının ardından Can Y.'nin evinin önüne gelen Seçil Ö., Can Y.'nin kullandığı minibüsün camlarını ve aynalarını kırdı. Araçtaki multimedya ekranıyla 38 bin lirayı da aldığı iddia edilen Seçil Ö., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün saat 06.00 sıralarında Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nakliyecilik yapan Can Y., yaklaşık 3 ay önce bir arkadaşının aracılığıyla Seçil Ö. ile tanıştı. Sevgili olan ikili, bir süre sonra Üsküdar Salacak Mahallesi'nde aynı evde yaşamaya başladı.
İddiaya göre bir süre sonra aralarında sorunlar çıktı. Seçil Ö., iddiaya göre evdeki eşyalara zarar verdi, Can Y.'nin telefonunu, kimliğini ve saatini aldı. Yaşananların ardından Can Y. ilişkisini bitirdi ancak Seçil Ö., iddiaya göre Can Y.'yi rahatsız etmeyi sürdürdü ve aracına birkaç kez zarar verdi.
Kendisini Can Y.'ye ve çevresindekilere avukat ve Can Y.'nin eşi olarak tanıttığı iddia edilen Seçil Ö.'nün, hamile olduğunu söyleyerek esnaftan alışveriş yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre bu alışverişlerin ödenmeyen ücretlerinin Can Y.'den istendiği de öğrenildi. Can Y., kaldıkları evden ayrılarak Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına taşındı.
Eski sevgilisinden şikâyetçi olan Can Y., Seçil Ö. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararından 6 gün sonra, 11 Ekim'de Seçil Ö.'nün Can Y.'nin ailesinin yaşadığı evin kapısına geldiği iddia edildi.
Kapı önündeki çöp poşetini boşaltan Seçil Ö.'nün, ayakkabılıkta bulunan yaklaşık 15 çift kadın ayakkabısını poşete doldurup götürdüğü öne sürüldü.