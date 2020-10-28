28 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Mahmutbey- Mecidiyeköy metrosu açıldı | 15 istasyon bulunuyor...

Mahmutbey- Mecidiyeköy metrosu açıldı | 15 istasyon bulunuyor...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2020 18:01
Güncelleme:28.10.2020 18:28
İstanbul’da yeni bir metro hattı daha devreye girdi. Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında seferler başladı. 2014 yılında temeli atılan metro hattında 15 istasyon bulunuyor. Metro hattının test sürüşleri AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminde 19 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı.

İstanbul'da yeni bir metro hattı daha devreye girdi. Mahmutbey- Mecidiyeköy metrosu hizmete girdi.

İstanbul'da yeni bir metro hattı daha devreye girdi. Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında seferler başladı. 2014 yılında temeli atılan metro hattında 15 istasyon bulunuyor.

Metro ile 6 ilçe birbirine bağlandı. Yeraltı treni hattının toplam uzunluğu yaklaşık 18 km.

Yeni hattın devreye girmesiyle birlikte, İstanbul'un metro hattı uzunluğu 172,5 kilometreye yükseldi.

Metro hattı İstanbul Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu olma özelliğine sahip.

Metro hattının test sürüşleri AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminde 19 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı.

THY'den anlamlı video
THY'den anlamlı video
İstanbul'un yeni metrosunda ilk sefer
İstanbul'un yeni metrosunda ilk sefer
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama
Ekonomik güven endeksi yükseliyor
Ekonomik güven endeksi yükseliyor
Bakan Albayrak: Çok uluslu şirketler...
Bakan Albayrak: Çok uluslu şirketler...
Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Tüm gözler bu toplantıda! Uluslararası yatırımcılarla buluşma
Tüm gözler bu toplantıda! Uluslararası yatırımcılarla buluşma
Başkan Erdoğan: Sakın Fransız markaları satın almayın
Başkan Erdoğan: Sakın Fransız markaları satın almayın
Türk mallarına boykot boşa çıktı!
Türk mallarına boykot boşa çıktı!
Bakan Albayrak'tan güven endeksi paylaşımı
Bakan Albayrak'tan güven endeksi paylaşımı
TOGG paylaştı! Yerli otomobilde önemli gelişme
TOGG paylaştı! Yerli otomobilde önemli gelişme
Türkiye’nin IMF yolculuğu! Yerli ve milli ekonomiye nasıl geçildi?
Türkiye’nin IMF yolculuğu! Yerli ve milli ekonomiye nasıl geçildi?
Daha Fazla Video Göster