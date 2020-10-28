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Mahmutbey- Mecidiyeköy metrosu açıldı | 15 istasyon bulunuyor...
İstanbul’da yeni bir metro hattı daha devreye girdi. Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında seferler başladı. 2014 yılında temeli atılan metro hattında 15 istasyon bulunuyor. Metro hattının test sürüşleri AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminde 19 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı.
Metro hattı İstanbul Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu olma özelliğine sahip.
İstanbul'da yeni bir metro hattı daha devreye girdi. Mahmutbey- Mecidiyeköy metrosu hizmete girdi.
İstanbul'da yeni bir metro hattı daha devreye girdi. Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında seferler başladı. 2014 yılında temeli atılan metro hattında 15 istasyon bulunuyor.
Metro ile 6 ilçe birbirine bağlandı. Yeraltı treni hattının toplam uzunluğu yaklaşık 18 km.
Yeni hattın devreye girmesiyle birlikte, İstanbul'un metro hattı uzunluğu 172,5 kilometreye yükseldi.
Metro hattı İstanbul Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu olma özelliğine sahip.
Metro hattının test sürüşleri AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminde 19 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı.