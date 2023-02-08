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Haberler Galeri 9 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? 7.7'lik DEPREM SON DURUM | AFAD son dakika açıklamaları

9 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? 7.7'lik DEPREM SON DURUM | AFAD son dakika açıklamaları

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Şiddetli depremler birlikte Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya olmak üzere 10 il etkilendi. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Peki 9 Şubat deprem sonrası ölü yaralı sayısı kaç oldu? Kaç bina yıkıldı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 08:51
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9 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? 7.7’lik DEPREM SON DURUM | AFAD son dakika açıklamaları

Deprem son durum ne araştırmaları başladı. 6 Şubat Pazartesi saat 4.16 civarında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7'lik bir deprem gerçekleşti. Depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları başlarken olay yerinden güncel ölü, yaralı ve kurtarılan vatandaşların bilgileri gelmeye devam ediyor. Peki 9 Şubat deprem sonrası ölü yaralı sayısı kaç oldu? Kaç bina yıkıldı? AFAD son dakika açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? 7.7’lik DEPREM SON DURUM | AFAD son dakika açıklamaları

10 İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi açıklandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında artçı depremler oldu.

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9 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? 7.7’lik DEPREM SON DURUM | AFAD son dakika açıklamaları

Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde deprem hissedildi.

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9 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? 7.7’lik DEPREM SON DURUM | AFAD son dakika açıklamaları

ÖLÜ YARALI SAYISI KAÇA YÜKSELDİ

AFAD: Saat 03.00 itibariyle 12 bin 391 vatandaşımız hayatını kaybederken, 62 bin 914 vatandaşımız ise yaralı.

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9 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? 7.7’lik DEPREM SON DURUM | AFAD son dakika açıklamaları

İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı basın toplantısında depreme ilişkin olarak verileri paylaşmıştı;

Pazarcık merkezli depremden sonra artçı depremler devam ederken ne yazık ki ikinci deprem yaşadık. 7.6 büyüklüğünde Elbistan ve Ekinözü merkezli deprem yaşadı. 145 artçı deprem yaşadık. Bunların üçü 6'dan daha fazla büyüklüğe sahip. 5 ile 6 arasında 15 depremimiz var. Çalışmalarımız sık aralıklarla sizlerle paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız AFAD'a geldiler. Burada koordinasyon merkezinde çalışmaları yürüttüler. Şu anda külliyede fiilen tüm afet yönetiminin başındadır, çok yakınen takiptedir. Bakanlarımız 10 ilimizde faaliyetlerini yürütüyor. Hayatını kaybedenler, yaralılar, yıkılan bina sayılarını güncelleyecek olursak;