9 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? 7.7’lik DEPREM SON DURUM | AFAD son dakika açıklamaları

İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı basın toplantısında depreme ilişkin olarak verileri paylaşmıştı;

Pazarcık merkezli depremden sonra artçı depremler devam ederken ne yazık ki ikinci deprem yaşadık. 7.6 büyüklüğünde Elbistan ve Ekinözü merkezli deprem yaşadı. 145 artçı deprem yaşadık. Bunların üçü 6'dan daha fazla büyüklüğe sahip. 5 ile 6 arasında 15 depremimiz var. Çalışmalarımız sık aralıklarla sizlerle paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız AFAD'a geldiler. Burada koordinasyon merkezinde çalışmaları yürüttüler. Şu anda külliyede fiilen tüm afet yönetiminin başındadır, çok yakınen takiptedir. Bakanlarımız 10 ilimizde faaliyetlerini yürütüyor. Hayatını kaybedenler, yaralılar, yıkılan bina sayılarını güncelleyecek olursak;