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TBMM'de 23 Nisan oturumu! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na karşı "ekstra sosyal mesafe"

TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genel kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. MHP Lideri Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı mesafesine fazlasıyla dikkat ettiği dikkatlerden kaçmadı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 15:38
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TBMM'de 23 Nisan oturumu! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na karşı ekstra sosyal mesafe

Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü törenleri kapsamında, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma töreni düzenlendi.

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TBMM'de 23 Nisan oturumu! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na karşı ekstra sosyal mesafe

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katılan isimler arasında yer aldı.

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TBMM'de 23 Nisan oturumu! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na karşı ekstra sosyal mesafe

Kurmaylarıyla birlikte koronavirüse karşı maske takarak törene katılan liderler arasında soğuk rüzgarlar esti.

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TBMM'de 23 Nisan oturumu! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na karşı ekstra sosyal mesafe

Tören sırasında sosyal mesafeye dikkat edilirken MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, CHP Lideri'nden uzak durmak için mesafeyi daha fazla tuttuğu dikkatlerden kaçmadı.

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TBMM'de 23 Nisan oturumu! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na karşı ekstra sosyal mesafe