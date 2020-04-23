TBMM'de 23 Nisan oturumu! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na karşı "ekstra sosyal mesafe"

TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genel kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. MHP Lideri Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı mesafesine fazlasıyla dikkat ettiği dikkatlerden kaçmadı. İşte o kareler...