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Haberler Galeri TBMM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023! TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? tbmm.gov.tr

TBMM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023! TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? tbmm.gov.tr

"TBMM personel alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çeşitli pozisyonlarda istihdam etmek üzere yapacağı 250 personel alımının başvuru sürecini tamamladı. Başvuruların sona ermesinin ardından, adayların merakla beklediği kura çekimi tarihi netlik kazandı. Peki, TBMM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2023 22:29
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TBMM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023! TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? tbmm.gov.tr
GALERİ DEVAM EDİYOR
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TBMM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023! TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? tbmm.gov.tr

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.

KTBMM işçi alımı kura çekimi noter huzurunda 12 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da TBMM'de gerçekleştirilecek, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

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TBMM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023! TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? tbmm.gov.tr

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENECEK?

Adaylar kura çekimini "tbmm.gov.tr" "Duyurular" bölümünden yayımlanacak link üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

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TBMM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023! TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? tbmm.gov.tr

BRANŞLAR

12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci, 1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı, 2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

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TBMM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023! TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? tbmm.gov.tr

TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,