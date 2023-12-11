11 Aralık 2023, Pazartesi
TBMM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023! TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? tbmm.gov.tr
"TBMM personel alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çeşitli pozisyonlarda istihdam etmek üzere yapacağı 250 personel alımının başvuru sürecini tamamladı. Başvuruların sona ermesinin ardından, adayların merakla beklediği kura çekimi tarihi netlik kazandı. Peki, TBMM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 11.12.2023 22:29
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