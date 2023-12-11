TBMM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023! TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? tbmm.gov.tr

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.

KTBMM işçi alımı kura çekimi noter huzurunda 12 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da TBMM'de gerçekleştirilecek, personel alımında mülakat uygulanmayacak.