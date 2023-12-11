11 Aralık 2023, Pazartesi
Bakan Özhaseki’den ‘Yarısı Bizden’ kampanyası hakkında müjde: 10 gün içerisinden detaylar belli olacak
Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'da 6 milyon konut, 1,5 milyon kadar da iş yeri var. Bunun yaklaşık 600 bini riskli gözüküyor. 600 binin bir an önce dönüşmesi lazım. Ümitsiz olmaya gerek yok. Biz, bunu çok rahat yaparız." diyerek kentsel dönüşüm çalışmaları ve yarısı bizden kampanyası hakkında güncel bilgileri verdi. Bakan Özhaseki, kampanya hakkında 10 gün içerisinde detayları açıklayacaklarını kaydetti.
Giriş Tarihi: 11.12.2023 19:24 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 19:28
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