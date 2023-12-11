Bakan Özhaseki’den ‘Yarısı Bizden’ kampanyası hakkında müjde: 10 gün içerisinden detaylar belli olacak

Riskli yapıların bir an önce dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Kentsel dönüşüm yapmak lazım dediğimizde bir grup karşı çıkıyor. Çok basit bir şey öğrenmişler, 'Kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm.' TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda o arkadaşlara, 'Allah'ınızı seviyorsanız rantsal dönüşüm yapmayın, kentsel dönüşüm yapın. 'Rantsal dönüşüm' diyerek kaçmayın. Bu sorumluluktan kaçmak sizi kurtarmaz' dedim." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, 2016'da Hatay Antakya'da vatandaşlarla görüştüğünü, burada kentsel dönüşümün istenmediğini kaydederek, "Tek tek dinledim. İkna etmeye çalıştım. Ama protestocular galip geldi. Kahramanmaraş depreminde ilk baktığım yerlerden biri orasıydı. Tamamıyla yerle yeksan olmuş. O konuştuğum insanlardan kimse yok. Mani olmasalardı, 5 sene içerisinde tamamının evi yapılmıştı. Yani bu işe mani olmak büyük bir vebal." değerlendirmesini yaptı.