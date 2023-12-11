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Bakan Özhaseki’den ‘Yarısı Bizden’ kampanyası hakkında müjde: 10 gün içerisinden detaylar belli olacak

Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'da 6 milyon konut, 1,5 milyon kadar da iş yeri var. Bunun yaklaşık 600 bini riskli gözüküyor. 600 binin bir an önce dönüşmesi lazım. Ümitsiz olmaya gerek yok. Biz, bunu çok rahat yaparız." diyerek kentsel dönüşüm çalışmaları ve yarısı bizden kampanyası hakkında güncel bilgileri verdi. Bakan Özhaseki, kampanya hakkında 10 gün içerisinde detayları açıklayacaklarını kaydetti.

Giriş Tarihi: 11.12.2023 19:24 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 19:28
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Bakan Özhaseki’den ‘Yarısı Bizden’ kampanyası hakkında müjde: 10 gün içerisinden detaylar belli olacak

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'da 6 milyon konut, 1,5 milyon kadar da iş yeri var. Bunun yaklaşık 600 bini riskli gözüküyor. 600 binin bir an önce dönüşmesi lazım. Ümitsiz olmaya gerek yok. Biz, bunu çok rahat yaparız." dedi.

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Bakan Özhaseki’den ‘Yarısı Bizden’ kampanyası hakkında müjde: 10 gün içerisinden detaylar belli olacak

Türkiye'nin deprem riski taşıyan ülkelerden biri olduğunu, 500 civarında hareketli fay hattı bulunduğunu anlatan Özhaseki, hiç kimsenin kendisini emin görüp rastgele binalar yapamayacağını, her ne yapılıyorsa bu gerçekliğin bilinip hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

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Bakan Özhaseki’den ‘Yarısı Bizden’ kampanyası hakkında müjde: 10 gün içerisinden detaylar belli olacak

Özhaseki, Türkiye'de 30 milyon civarında konut, 7,5 milyon civarında da iş yeri bulunduğunu, bunların yüzde 20'ye yakınının da risk taşıdığına dikkati çekerek, "Bunu kabullenmeliyiz ve ona göre hareket etmeliyiz. Bunu bilerek hareket eder ve tedbirimizi önceden alırsak dizimize vurmayız ve ağlamayız. Ama bunu bilerek hareket etmezsek, görmemezlikten gelirsek, unutmak istersek, işte o zaman karşımıza bin türlü felaket gelir." diye konuştu.

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Bakan Özhaseki’den ‘Yarısı Bizden’ kampanyası hakkında müjde: 10 gün içerisinden detaylar belli olacak

Riskli yapıların bir an önce dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Kentsel dönüşüm yapmak lazım dediğimizde bir grup karşı çıkıyor. Çok basit bir şey öğrenmişler, 'Kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm.' TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda o arkadaşlara, 'Allah'ınızı seviyorsanız rantsal dönüşüm yapmayın, kentsel dönüşüm yapın. 'Rantsal dönüşüm' diyerek kaçmayın. Bu sorumluluktan kaçmak sizi kurtarmaz' dedim." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, 2016'da Hatay Antakya'da vatandaşlarla görüştüğünü, burada kentsel dönüşümün istenmediğini kaydederek, "Tek tek dinledim. İkna etmeye çalıştım. Ama protestocular galip geldi. Kahramanmaraş depreminde ilk baktığım yerlerden biri orasıydı. Tamamıyla yerle yeksan olmuş. O konuştuğum insanlardan kimse yok. Mani olmasalardı, 5 sene içerisinde tamamının evi yapılmıştı. Yani bu işe mani olmak büyük bir vebal." değerlendirmesini yaptı.

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Bakan Özhaseki’den ‘Yarısı Bizden’ kampanyası hakkında müjde: 10 gün içerisinden detaylar belli olacak

"KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ORTAK AKLI"

Kentsel Dönüşüm Yasası çıkmadan önce İstanbul'da parti ayrımı yapmaksızın bütün ilçe belediyelerinin davet edildiği bir toplantı yaptıklarından bahseden Özhaseki, orada tek tek anlattıklarını ve bu konular üzerine istişareler yaptıklarını, hiç kimsenin itirazı olmadığını dile getirdi.

Özhaseki, ardından "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"nı topladıklarını, buraya da onlarca akademisyen ile STK'nin geldiğini, günlerce çalıştıklarını ve emek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Yasa taslağı son hali almadan TBMM'de, önce Cumhur İttifakı'na sonra da CHP'nin de İYİ Parti'nin de bulunduğu milletvekillerine de sunum yaptık. Nihayetinde bu, Bakanlığın kendi uzmanlarıyla çalıştığı ama bilim adamlarına, belediyelere, herkese danıştığı bir taslak. Bu ortaya koymuş olduğumuz taslak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak aklı. Yani şimdiki gibi çok büyük bir muhalefet olmadı. Herkes biliyor ki bu doğru bir şey. Hakikaten düşünceyi bir tarafa atıyorlar. Bilimin gerçekliğini bir kenara koyuyorlar. Sonra o kendi penceresinden muhalefet edecek ya, bir kötülük yapacak ya, oradan saldırmaya başlıyor."