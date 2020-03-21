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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?

Son dakika... Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısını açıkladı. 3656 şüpheliye test yapıldığını 311 yeni tanı konulup hasta sayısının 670'e yükseldiğini açıklayan Bakan Koca, hayatını kaybedenlerin toplam 9 olduğunu açıkladı. Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler? İşte son durum...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 17:22
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri aktardı. Buna göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 9, hasta sayısı ise 670'e yükseldi. Bu gelişmelerin ardından corona virüsünden hayatını kaybedenlerin kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?

TÜRKİYE'DE CORONADAN ÖLENLERİN İSİMLERİ, MEMLEKETLERİ AÇIKLANDI MI?

Corona virüsünden ölenlerin isimleri ve memleketleri henüz açıklanmadı.

Hayatını kaybeten Kara Kuvvetleri eski Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?

TÜRKİYE'DE CORONADAN ÖLENLERİN YAŞLARI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronadan hayatını kaybedenlerin yaşlarını açıkladı. Buna göre hayatını kaybedenleri yaşları şu şekilde:

1: 89 yaş
2: 61 yaş
3: 85 yaş
4: 79 yaş (Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman)

Hayatını kaybeden diğer 5 hastanın yaşları bilinmiyor. Bakan Koca yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin tamamının yaşlı olduğunu açıkladı.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?

15 DAKİKADA SONUÇ VEREN TANI KİTİ DEVREDE

Sağlık Bakanlığı, 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitlerinin devreye alındığını duyurdu. Yeni koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı, tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni koronavirüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor. Bu kapsamda virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısı artırıldı. Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten Bakanlık, şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı. Yeni koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.