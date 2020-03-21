ANA SAYFA
Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
Son dakika... Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısını açıkladı. 3656 şüpheliye test yapıldığını 311 yeni tanı konulup hasta sayısının 670'e yükseldiğini açıklayan Bakan Koca, hayatını kaybedenlerin toplam 9 olduğunu açıkladı. Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler? İşte son durum...
Giriş Tarihi: 21.03.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 17:22
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20