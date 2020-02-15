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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar!
Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi gündeme oturdu. Tarım Bakanlığı tarafından hileli ürün kullanarak zehir saçan firmalar tek tek ifşa edildi. Bakanlık denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler Bakanlık sitesinden ilan edildi. Yayımlanan listede et ürünleri, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar açıklandı. Buna göre, et ve üt ürünleri kapsamında faaliyet gösteren 22 firmanın 25 parti ürünü uygunsuz bulundu. İşte, Tarım Bakanlığı listesinde yer alan ve hile yapan firmalar…
Giriş Tarihi: 15.02.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 13:34
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