Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar!

Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Et, çikolata ve zeytinyağı ürünlerinde hile yapan firmalar ifşa edildi. Tarım Bakanlığı hile yapan firmalar listesinde en fazla uygunsuzluğun et ve et ürünlerinde olduğu açıklandı. Buna göre, et ve üt ürünleri kapsamında faaliyet gösteren 22 firmanın 25 parti ürünü uygunsuz bulundu. Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren 17 firmaya ait 19 parti ürün de ilan edilirken, takviye edici gıda ve enerji içeceklerini kapsayan özel beslenme amaçlı gıda ürünleri kapsamında ise 10 firmanın 16 parti ürünü kamuoyu ile paylaşıldı. Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!