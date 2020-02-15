Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar!

TARIM BAKANLIĞI HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ!

Duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, et ve et ürünleri, takviye edici gıdalar-enerji içecekleri ile süt ve süt ürünlerinde taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.

Buna göre, et ve üt ürünleri kapsamında faaliyet gösteren 22 firmanın 25 parti ürünü uygunsuz bulundu.