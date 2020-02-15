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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar!

Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi gündeme oturdu. Tarım Bakanlığı tarafından hileli ürün kullanarak zehir saçan firmalar tek tek ifşa edildi. Bakanlık denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler Bakanlık sitesinden ilan edildi. Yayımlanan listede et ürünleri, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar açıklandı. Buna göre, et ve üt ürünleri kapsamında faaliyet gösteren 22 firmanın 25 parti ürünü uygunsuz bulundu. İşte, Tarım Bakanlığı listesinde yer alan ve hile yapan firmalar…

Giriş Tarihi: 15.02.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 13:34
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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar!

Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Et, çikolata ve zeytinyağı ürünlerinde hile yapan firmalar ifşa edildi. Tarım Bakanlığı hile yapan firmalar listesinde en fazla uygunsuzluğun et ve et ürünlerinde olduğu açıklandı. Buna göre, et ve üt ürünleri kapsamında faaliyet gösteren 22 firmanın 25 parti ürünü uygunsuz bulundu. Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren 17 firmaya ait 19 parti ürün de ilan edilirken, takviye edici gıda ve enerji içeceklerini kapsayan özel beslenme amaçlı gıda ürünleri kapsamında ise 10 firmanın 16 parti ürünü kamuoyu ile paylaşıldı. Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar!

TARIM BAKANLIĞI HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ!

Duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, et ve et ürünleri, takviye edici gıdalar-enerji içecekleri ile süt ve süt ürünlerinde taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.

Buna göre, et ve üt ürünleri kapsamında faaliyet gösteren 22 firmanın 25 parti ürünü uygunsuz bulundu.

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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar!

Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren 17 firmaya ait 19 parti ürün de ilan edilirken, takviye edici gıda ve enerji içeceklerini kapsayan özel beslenme amaçlı gıda ürünleri kapsamında ise 10 firmanın 16 parti ürünü kamuoyu ile paylaşıldı.

Alkollü içecekler alanında 1 firmanın 1 parti ürünü, alkolsüz içecekler alanında ise 5 firmanın 5 ürünü listede yer aldı. Bal üretimi yapan 2 ayrı firmanın 5 ürünü de uygunsuz bulunurken, baharat ve çeşni vericiler üreten 1 firmanın da yine 1 ürünü kamuoyu ile paylaşıldı.

Bitki, çay ve kahve ürünleri faaliyet alanında ise 6 firmanın 7 parti ürünü uygunsuz bulunarak kamuoyu ile paylaşılırken, 9 bitkisel yağ ve margarin firmasının ise 14 parti ürünü listede yer aldı.

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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar!

Çikolata ve kakao ürünleri alanında ise 3 firmanın 6 parti ürününde uygunsuzluk tespit edildi.

Kamuoyuyla paylaşılan alkollü içecekte hacmen yüksek alkol belirlenirken, alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Ballarda fruktoz ve glukoz saptandı.

Listede yer alan baharat olan kırmızı toz biberde ve siyah çayda gıda boyası olduğu anlaşılırken, çikolatalar, enerji içeceği, takviye edici gıdalar ve kahvede de ilaç etken maddesi bulundu.

Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat, kanatlı eti ile tek tırnaklı eti tespit edildi.

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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar!

İŞTE TARIM BAKANLIĞI HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ!