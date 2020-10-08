Tarih ve kadro sayısı güncellendi! Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar ve kadro dağılımı...

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel alımında ilan güncellendi. Daha önce yapılan açıklamada 5000 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Yapılan güncelleme ile birlikte kadro sayısının artırıldığı duyuruldu. Buna göre, güncelleme ile birlikte 5100 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bununla birlikte başvuru tarihleri de değişti. Peki, 2020 Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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