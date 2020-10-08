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Tarih ve kadro sayısı güncellendi! Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar ve kadro dağılımı...

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel alımında ilan güncellendi. Daha önce yapılan açıklamada 5000 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Yapılan güncelleme ile birlikte kadro sayısının artırıldığı duyuruldu. Buna göre, güncelleme ile birlikte 5100 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bununla birlikte başvuru tarihleri de değişti. Peki, 2020 Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 09:44
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Tarih ve kadro sayısı güncellendi! Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar ve kadro dağılımı...

Son dakika... Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel alımı ilanında değişikliğe gidildi. Diyanet bünyesindeki eksikliği gidermek için 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan sözleşmeli personel alımında kadro genişletildi ve başvu tarihi güncellendi. Diyanet personel alımı kadro dağılımı ve şartlar ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İşte 2020 Diyanet personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih ve kadro sayısı güncellendi! Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar ve kadro dağılımı...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

5000 kişilik kadro artırılarak 5100 oldu. Buna göre, 1500 Kur'an Kursu Öğreticisi, 3500 İmam-Hatip ve 100 Müezzin-Kayyım olmak üzere toplam 5100 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

İşte kadro dağılımı:

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Tarih ve kadro sayısı güncellendi! Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar ve kadro dağılımı...
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Tarih ve kadro sayısı güncellendi! Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar ve kadro dağılımı...
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  • 12
Tarih ve kadro sayısı güncellendi! Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar ve kadro dağılımı...