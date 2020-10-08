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Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise VGM bursu ne kadar?
VGM ortaöğrenim burs başvurularında son viraja girildi. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler burs detaylarını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaöğrenim yani ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvuru süreci başlamıştı. Belirlenen takvime göre başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Peki, ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise VGM bursu ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.10.2020 10:19Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 10:24