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Haberler Galeri Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise VGM bursu ne kadar?

Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise VGM bursu ne kadar?

VGM ortaöğrenim burs başvurularında son viraja girildi. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler burs detaylarını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaöğrenim yani ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvuru süreci başlamıştı. Belirlenen takvime göre başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Peki, ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise VGM bursu ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 10:24
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Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise VGM bursu ne kadar?

VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs veriliyor. Başvuru aracılığıyla gerçekleştirilen burslar için öğrenciler ve velileri araştırmalarını sürdürüyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular devam ediyor. Yükseköğrenim yani üniversite öğencileri için ise başvuruların ilerleyen günlerde başlayacak. Peki, ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise VGM bursu ne kadar? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise VGM bursu ne kadar?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2020-2021 Ortaöğrenim (İlkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları 15 Ekim'de sona erecek.

Yükseköğrenim burs başvuruları ise 15-30 Ekim tarihleri arasında alınacak.

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Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise VGM bursu ne kadar?

VGM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise VGM bursu ne kadar?

VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2020-2021 eğitim yılı belirlenen tarihler aralığında www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular alınacak. Öğrenciler başvuru formu aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise VGM bursu ne kadar?

VGM BURS MİKTARI NE KADARDIR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.