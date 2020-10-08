VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs veriliyor. Başvuru aracılığıyla gerçekleştirilen burslar için öğrenciler ve velileri araştırmalarını sürdürüyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular devam ediyor. Yükseköğrenim yani üniversite öğencileri için ise başvuruların ilerleyen günlerde başlayacak. Peki, ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise VGM bursu ne kadar? İşte detaylar...