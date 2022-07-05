Tarih belli oldu! Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? SON DAKİKA

Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücrete ara zam yapılmasının ardından hükümetin gündeminde sözleşleşmeliler olduğu öğrenildi. Yüz binlerce sözleşmeli personelin yakından takip ettiği kadro hakkında detaylar belli olmaya başladı. Konu hakkında son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan geldi. Peki, sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? İşte cevaplar...