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Tarih belli oldu! Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? SON DAKİKA

Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücrete ara zam yapılmasının ardından hükümetin gündeminde sözleşleşmeliler olduğu öğrenildi. Yüz binlerce sözleşmeli personelin yakından takip ettiği kadro hakkında detaylar belli olmaya başladı. Konu hakkında son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan geldi. Peki, sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 14:46
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Tarih belli oldu! Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? SON DAKİKA

Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 560 bin sözleşmeli personelin heyecanla beklediği kadro konusunda AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personellerin kadroya alınması ile ilgili tarih verdi. Peki, sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih belli oldu! Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? SON DAKİKA

SÖZLEŞMELİLERE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 'Ekim'de sözleşmelilerin kadroya alınması ele alınacak' açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi lpmısıyla ilgili açıklama yaptı. Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, "Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimize sözleşmeli personelin mali sosyal haklarının ele alınması ve kadro haklarının ele alınması suretiyle yasa ile netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak.

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Tarih belli oldu! Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? SON DAKİKA

Bunun akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak çözümlenecek. 2023 başında farklı bir Türkiye'ye hep beraber ulaşacağız. 0 ay çalışmak suretiyle, 2 ayı çalışmama ile geçirenler (geçici işçiler), 12 ayın tamamında çalışır duruma gelme düzenlemesini mutlaka gerçekleştireceğiz, çözümleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Tarih belli oldu! Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? SON DAKİKA

FARK ORTADAN KALKIYOR

Bu çalışma ile birlikte sözleşmeli ile kadrolu memur arasındaki fark ortadan kalkacak. Bu kapsamda terfi ve ücret gibi özlük haklarında fark oluşmayacak.

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Tarih belli oldu! Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? SON DAKİKA

SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR GELİYOR

Kamuda 4B'li olarak yani 657 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi ile birlikte tayin, yer değiştirme, görevde yükselme gibi haklara sahip olacaklar. Bununla ilgili çalışma devam ediyor.