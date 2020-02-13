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Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi Mart’ta mı yapılacak?
TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ kura çekilişi için gözler son duyurulara çevrildi. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak 100 bin konut için meraklı bekleyiş sürüyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sayesinde yüzbinlerce kişi yeni ev sahibi olma heyecanı yaşayacak. Başvuruların İstanbul'da 1 milyonu aştığı belirtildi. Satış fiyatının %10'u peşin, tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecek. Peki, 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi Mart'ta mı yapılacak? İşte yanıtı!
Giriş Tarihi: 13.02.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 09:40
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