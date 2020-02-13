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Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi Mart’ta mı yapılacak?

TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ kura çekilişi için gözler son duyurulara çevrildi. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak 100 bin konut için meraklı bekleyiş sürüyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sayesinde yüzbinlerce kişi yeni ev sahibi olma heyecanı yaşayacak. Başvuruların İstanbul'da 1 milyonu aştığı belirtildi. Satış fiyatının %10'u peşin, tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecek. Peki, 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi Mart'ta mı yapılacak? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 13.02.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 09:40
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Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi Mart’ta mı yapılacak?

2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusu gündeme oturdu. Yüzbinlerce kişi TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura çekilişi Mart'ta mı yapılacak? Ev sahibi olma hayali kuran binlerce dar gelirli vatandaş, TOKİ'nin 100 bin konut projesine başvuruda bulundu. Geçtiğimiz ay tamamlanan başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak. Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedelini geri alabilecek.

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Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi Mart’ta mı yapılacak?

2020 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kura çekimi Şubat ayı içerisinde yapılacağı duyuruldu. Kuranın yapılacağı tarih ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi Mart’ta mı yapılacak?

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

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Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi Mart’ta mı yapılacak?

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi Mart’ta mı yapılacak?

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.