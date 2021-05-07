Tarih açıklandı: Spor salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı?

Spor salonları ne zaman açılacak? Bayramdan sonra salonlar açılacak mı? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte gözler spor salonlarına çevrildi. Tam kapanma kapsamında spor salonlarının faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Peki, por salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 16:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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