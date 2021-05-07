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Haberler Galeri Tarih açıklandı: Spor salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı?

Tarih açıklandı: Spor salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı?

Spor salonları ne zaman açılacak? Bayramdan sonra salonlar açılacak mı? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte gözler spor salonlarına çevrildi. Tam kapanma kapsamında spor salonlarının faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Peki, por salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 16:38
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Tarih açıklandı: Spor salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı?

Spor salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. Bu süreç içerisinde genelgede belirtilen yerler haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olacağı bildirildi. Kapalı olan yerler arasında spor salonları da yer alıyor. Peki, spor salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih açıklandı: Spor salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, genelgede belirtilen takvime göre, spor salonları bayramdan sonra açılacak. Kısıtlama süresinde bir değişiklik yapılmazsa spor salonlarının 18 Mayıs'ta açılması bekleniyor.

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Tarih açıklandı: Spor salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı?

TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL AŞILAMADA 2. AŞAMANIN SONUNA YAKLAŞILDI

Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan toplumsal aşılamada, ikinci aşamanın sonuna gelindi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19'un kısa sürede dünyaya yayılmaya başlamasının ardından Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020'de tespit edildi.

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Tarih açıklandı: Spor salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı?

İlk vakanın görülmesinin üzerinden geçen sürede, Kovid-19'la mücadele kapsamında kısıtlama, tam kapanma, esnek çalışma, uzaktan eğitim ve zorunlu maske kullanımı gibi birçok tedbir hayata geçirildi.

Bu süreçte, bilimsel çalışmalarla bireysel ve toplumsal açıdan salgından korunmada en etkili yol hızla geliştirilen Kovid-19 aşıları olarak gösterildi.

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Tarih açıklandı: Spor salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı?

Aşı geliştirme çalışmaları sonucunda çeşitli ülkelerde BioNTech, SinoVac, Moderna, Sputnik V ve AstraZeneca aşıları uygulanmaya başlandı.

Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 70'ini aşılamak için risk grupları göz önünde tutularak planlama yapıldı. İngiltere ve İsrail, en kısa sürede nüfusunun büyük bir kısmını aşılayabilen ülkeler arasında yer aldı.