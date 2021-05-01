Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak. Henüz tercih yapamayan adayların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...