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Haberler Galeri Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 yılına ilişkin MSÜ tercih işlemleri 29 Nisan'da başladı. Tercih sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar bir yandan da tercihlerin biteceği tarihi bekliyor. Milli Savunma Üniversitesi tarafından tercihlerin son tarihi açıklandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 16:52
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Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak. Henüz tercih yapamayan adayların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

30 Nisan'da başlayan MSÜ tercih işlemleri 19 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapabilecekler. Kara Harp Okulu'nda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına çağrı işlemi, sadece tercih yapan adaylar arasından yapılacak. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

MSÜ TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

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Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. 19 Mayıs'ta tercihlerin sona ermesinin ardından sonuçların 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında MSÜ'den resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

ŞEHİT/GAZİ ÇOCUĞU OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2021-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

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Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

HAVA HARP OKULU'NU (HHO) TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Hava Harp Okulu için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar Hava Harp Okulu için aday olamayacaklardır.