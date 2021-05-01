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Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 yılına ilişkin MSÜ tercih işlemleri 29 Nisan'da başladı. Tercih sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar bir yandan da tercihlerin biteceği tarihi bekliyor. Milli Savunma Üniversitesi tarafından tercihlerin son tarihi açıklandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.05.2021 16:52
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Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
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Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
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Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
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Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
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Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?