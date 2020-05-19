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Haberler Galeri Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika... 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkarak hasret gideren vatandaşlar, önümüzdeki günlerde yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 14:17
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Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika... 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından sokağa çıktılar. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, belirlenen gün ve saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar, bu hafta da sokağa çıkıp çıkamayacaklarını araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

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Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecek."

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Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan, "Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecektir." dedi.

Buna göre, 0-14 yaş arası 20 Mayıs Çarşamba, 15-20 yaş arası ise 22 Mayıs Cuma günü dışarı çıkabilecek.

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Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

SOKAĞA ÇIKACAK 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARA 'SPOR' ÖNERİLERİ

Geriatrik Bilimler Derneği Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, yaptığı açıklamada, "Dışarı çıkarken kişisel önlemlerini almaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri çok önemli." diye konuştu.

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Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Kovid-19 ile mücadelenin hastalığın tedavisi bulununcaya kadar devam etmesi gerektiğini vurgulayan Işık, bu dönemde herkesin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun açıkladığı önerilere uyması gerektiğine dikkati çekti.