Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika... 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkarak hasret gideren vatandaşlar, önümüzdeki günlerde yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 14:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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