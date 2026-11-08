-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Tapu için yeni kural! AYM'den milyonları ilgilendiren karar: 9 aylık süre başladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Anayasa Mahkemesi (AYM), paylı mülkiyette önalım hakkının kullanımında payın rayiç bedelinin hâkim tarafından belirlenmesini öngören kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

Tapu için yeni kural! AYM'den milyonları ilgilendiren karar: 9 aylık süre başladı 1

Resmî Gazete'de yer alan karara göre, 13 ayrı asliye hukuk mahkemesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 734. maddesinin 2025'te 7571 sayılı Kanun ile değiştirilen 2. fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkemeye başvurdu. İptal başvurularında, düzenlemede önalım hakkının alıcıya karşı dava açılarak kullanılacağının öngörüldüğü, dava konusu payın rayiç bedelinin de hâkim tarafından gecikmeksizin belirleneceğinin düzenlendiği ifade edildi.

Tapu için yeni kural! AYM'den milyonları ilgilendiren karar: 9 aylık süre başladı 2

Yasal düzenlemedeki değişiklik öncesinde önalım hakkının, satış bedelinin ve tapu masraflarının karşılanarak kullanılabildiği aktarılan başvurularda, bunun "payın rayiç bedeli ve tapu masrafları" olarak değiştirilmesinin tapu siciline güven ilkesiyle bağdaşmadığı, rayiç bedelin hangi tarihe göre belirleneceği ve "süre" ile ilgili kavramların da belirsiz olduğu belirtildi.

Tapu için yeni kural! AYM'den milyonları ilgilendiren karar: 9 aylık süre başladı 3

AYM, incelemesi sonucunda anılan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. İlgili madde, "Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Dava konusu payın rayiç bedeli hâkim tarafından gecikmeksizin belirlenir. Önalım hakkı sahibi, belirlenen rayiç bedel ile alıcıya düşen tapu giderlerini nemalandırılmak üzere hâkim tarafından belirlenen yere verilen kesin süre içinde nakden yatırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, verilen kesin süre içinde yerine getirilmezse önalım hakkı sahibi adına payın tesciline karar verilemez. Yatırılan bedel, hükmün kesinleşmesi üzerine nemalarıyla birlikte ilgilisine ödenir." hükmünü içeriyordu.

Tapu için yeni kural! AYM'den milyonları ilgilendiren karar: 9 aylık süre başladı 4

MÜLKİYET HAKKI KAPSAMINDA

AYM'nin kararında, Anayasa'nın 35. maddesinde, "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." hükmüne yer verildiği bildirildi. Önalım hakkının, satıcı, alıcı ve önalım hakkı sahibi olmak üzere üç tarafın menfaatini ilgilendiren bir hukuki ilişki doğurduğu belirtilen kararda, önalımın da mülkiyet hakkı kapsamında bulunduğu ifade edildi.

Tapu için yeni kural! AYM'den milyonları ilgilendiren karar: 9 aylık süre başladı 5

Önalım hakkı sahibine, aynı taşınmaza paydaş olması nedeniyle diğer payları satın alma hususunda bir öncelik hakkı tanındığı aktarılan kararda, itiraz konusu kural ile önalım hakkına konu payın "hâkim tarafından belirlenecek rayiç bedeliyle sınırlandığı" belirtildi.

Tapu için yeni kural! AYM'den milyonları ilgilendiren karar: 9 aylık süre başladı 6

Yüksek Mahkemenin daha önce yapılan bir başvuruda, önalım hakkının Anayasa'ya aykırı olmadığı sonucuna ulaştığı anımsatılan kararda, "Yasal önalım bedelinin paydaş ile üçüncü kişi alıcı arasında kararlaştırılan satış bedeli olmaması hâlinde önalım hakkına konu satış sözleşmesinin şartları değişerek farklı bir satış ilişkisine dönüşeceği açıktır." değerlendirmesine yer verildi.

Tapu için yeni kural! AYM'den milyonları ilgilendiren karar: 9 aylık süre başladı 7

Kararda, iptali istenen düzenlemenin, "tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırdıkları satış bedelini esas almayıp payın bedelinin rayiç değer üzerinden mahkemece belirlenmesini öngörmek suretiyle tarafların iradesini ortadan kaldırdığı" ifade edildi. Bunun, satış sözleşmesinde kararlaştırılan bedel yerine mahkemenin tespit edeceği bedelin ödenmesi sonucunu doğurduğu aktarılan kararda, "Sonuç olarak satıcı ve üçüncü kişi alıcının iradelerini ortadan kaldıran, üçüncü kişi alıcının haksız yere kazanç elde etmesine veya zarara uğramasına yol açan ve önalım hakkı sahibini hukuken belirsiz bir konuma sokan kuralla, hukuki ilişkinin taraflarının menfaatleri arasında adil bir denge kurulmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı
Sonraki Galeri
Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin