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Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni haftada Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini artıracağı yurt genelinde, aralarında Adana, Antalya, Trabzon ve Rize'nin de bulunduğu 18 il için "sarı" kodlu uyarı yayımlandı. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece düşeceği belirtilirken saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına, şiddetli yağış ve yüksek kesimlerde beklenen kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 2

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevrelerinde kuvvetli; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı, İç Ege ile İç Anadolu'da sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 3

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 4

METEOROLOJİ 18 İL İÇİN 'SARI' KODLU UYARI YAYIMLADI

Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Giresun, Hakkâri, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Şırnak ve Osmaniye'de fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 5

İSTANBUL'DA SALI GÜNÜNE DİKKAT

Öte yandan İstanbul'da yeni haftanın ikinci gününde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı 10 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunda İstanbul genelinde sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojik haritaya göre 10 Kasım Salı günü için birçok ilçede sağanak yağış tahmini yer aldı.

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 6

İstanbul Havalimanı, Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi ve Üsküdar için sağanak yağış tahmin edildi.

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 7

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre salı günü İstanbul ilçelerinde en düşük sıcaklıklar 5 ila 9 derece, en yüksek sıcaklıklar ise 10 ila 14 derece arasında değişecek.

DOĞU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI! HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?
Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 8

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 11°C Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 12°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL 12°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C Parçalı bulutlu

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 9

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 12°C Parçalı bulutlu

İZMİR 14°C Parçalı bulutlu

MANİSA 12°C Parçalı bulutlu

MUĞLA 15°C Parçalı bulutlu

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 10

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 17°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 20°C Parçalı bulutlu

BURDUR 9°C Parçalı bulutlu

HATAY 17°C Parçalı ve çok bulutlu

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 11

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 6°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 6°C Parçalı bulutlu

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 12

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 13

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 14

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Malatya, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

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