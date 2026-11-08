Sibirya soğukları kapıda! Kar, fırtına ve sağanak geliyor: İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı
Yeni haftada Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini artıracağı yurt genelinde, aralarında Adana, Antalya, Trabzon ve Rize'nin de bulunduğu 18 il için "sarı" kodlu uyarı yayımlandı. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece düşeceği belirtilirken saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına, şiddetli yağış ve yüksek kesimlerde beklenen kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevrelerinde kuvvetli; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı, İç Ege ile İç Anadolu'da sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ 18 İL İÇİN 'SARI' KODLU UYARI YAYIMLADI
Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Giresun, Hakkâri, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Şırnak ve Osmaniye'de fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İSTANBUL'DA SALI GÜNÜNE DİKKAT
Öte yandan İstanbul'da yeni haftanın ikinci gününde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı 10 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunda İstanbul genelinde sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojik haritaya göre 10 Kasım Salı günü için birçok ilçede sağanak yağış tahmini yer aldı.