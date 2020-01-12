12 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları! Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan?

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Yarıyıl tatili öncesi takdir teşekkür alma şartları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan? 17 Ocak Cuma günü milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak ve öğrenciler 2 haftalık tatile çıkacak. Karnelerini merakla bekleyen öğrenciler takdir veya teşekkür alıp almayacağını öğrenmek istiyor. E-Okul VBS sistemi üzerinden görüntülenen karne notlarıyla takdir teşekkür hesaplama işlemini yapabilirsiniz. İşte, takdir teşekkür alma şartları…

Giriş Tarihi: 12.01.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 21:19
  • 1
  • 10
Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları! Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan?

Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç sorusuna milyonlarca öğrenci yanıt arıyor. Takdir teşekkür hesaplama sorgulaması yapan öğrenciler takdir teşekkür alma şartları hakkında araştırma yapıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk dönem sona eriyor. 17 Ocak Cuma günü yapılacak karne töreni sonrası öğrencileri 2 haftalık tatil bekliyor. Takdir veya teşekkür alıp almayacağını merak eden öğrenciler, takdir teşekkür hesaplama yapıyor. Karne gününü beklemeden, E-Okul VBS sistemi üzerinden görüntüleyebileceğiniz notları hesaplayarak takdir teşekkür alıp almayacağınızı öğrenebilirsiniz.

  • 2
  • 10
Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları! Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan?

KAÇ PUANLA HANGİ BELGE ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

*70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
*85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi almaya hak kazanıyor.

  • 3
  • 10
Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları! Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan?

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendiriliyor.

  • 4
  • 10
Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları! Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan?

Bir dersin dönem puanı; Sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

  • 5
  • 10
Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları! Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan?

Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi içinse; iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.