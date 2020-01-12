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Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları! Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan?
Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Yarıyıl tatili öncesi takdir teşekkür alma şartları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan? 17 Ocak Cuma günü milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak ve öğrenciler 2 haftalık tatile çıkacak. Karnelerini merakla bekleyen öğrenciler takdir veya teşekkür alıp almayacağını öğrenmek istiyor. E-Okul VBS sistemi üzerinden görüntülenen karne notlarıyla takdir teşekkür hesaplama işlemini yapabilirsiniz. İşte, takdir teşekkür alma şartları…
Giriş Tarihi: 12.01.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 21:19
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