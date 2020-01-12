Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları! Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan?

Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi içinse; iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.