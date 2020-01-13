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2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman sorusuna jandarma olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yapılan duyurular 2020 yılında da binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bu yıl da personel alımları devam edecek. Astsubay alımları her yılın Mart-Nisan aylarında yapılıyor. Peki, jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? İşte, jandarma personel alımı başvuru şartları!

Giriş Tarihi: 13.01.2020 00:36 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 00:37
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2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? 2020 yılı jandarma uzman erbaş alımı için gözler Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ilanlarına çevrildi. MSB tarafından her yıl düzenli personel alımları yapılıyor. 2020 yılında da jandarma personel alımı devam edecek. Peki, jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

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2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.

c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

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2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2?deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

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2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar

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2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.