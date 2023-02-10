10 Şubat 2023, Cuma
Taha Duymaz yaşıyor mu? Enkaz altında kalan Taha Duymaz ve ailesi kurtarıldı mı, bulundu mu? TAHA DUYMAZ SON DURUM AÇIKLAMASI!
Türkiye, deprem faciasıyla derinden etkilendi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda vatandaş, enkaz altında kaldı. Binlerce kişi hayatını kaybederken, bir kısmı göçük altın yaşam mücadelesi veriyor. Bu isimlerden birisi de sosyal medyada yemek tarifi videolarıyla karşımıza çıkan fenomen Taha Duymaz oldu. Hatay'da ailesiyle enkaz altına kalan Duymaz'ın son durumu merak ediliyor. Kurtarma çalışmalarından haber veren Dilan Polat paylaşımlarıyla yürek sızlattı. Peki, Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı, yaşıyor mu? İşte, son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.02.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 15:28
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17