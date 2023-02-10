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Haberler Galeri Taha Duymaz yaşıyor mu? Enkaz altında kalan Taha Duymaz ve ailesi kurtarıldı mı, bulundu mu? TAHA DUYMAZ SON DURUM AÇIKLAMASI!

Taha Duymaz yaşıyor mu? Enkaz altında kalan Taha Duymaz ve ailesi kurtarıldı mı, bulundu mu? TAHA DUYMAZ SON DURUM AÇIKLAMASI!

Türkiye, deprem faciasıyla derinden etkilendi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda vatandaş, enkaz altında kaldı. Binlerce kişi hayatını kaybederken, bir kısmı göçük altın yaşam mücadelesi veriyor. Bu isimlerden birisi de sosyal medyada yemek tarifi videolarıyla karşımıza çıkan fenomen Taha Duymaz oldu. Hatay'da ailesiyle enkaz altına kalan Duymaz'ın son durumu merak ediliyor. Kurtarma çalışmalarından haber veren Dilan Polat paylaşımlarıyla yürek sızlattı. Peki, Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı, yaşıyor mu? İşte, son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.02.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 15:28
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Taha Duymaz yaşıyor mu? Enkaz altında kalan Taha Duymaz ve ailesi kurtarıldı mı, bulundu mu? TAHA DUYMAZ SON DURUM AÇIKLAMASI!

Tüm Dünya, Türkiye'de yaşanan deprem faciasını konuşuyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da ailesi ile birlikte enkaz altında kalan sosyal medyada yemek videolarıyla fenomen halina gelen Taha Duymaz'ın son durumu sevenleri tarafından merakla bekleniyor. 1 milyonu aşkın kişi tarafından takip edilen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? sorusu gündeme getiriliyor. Dilan Polat son olarak sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taha Duymaz yaşıyor mu? Enkaz altında kalan Taha Duymaz ve ailesi kurtarıldı mı, bulundu mu? TAHA DUYMAZ SON DURUM AÇIKLAMASI!

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kardeşinin ailesiyle birlikte göçük altında kaldığını paylaşmıştı. Semiha Duymaz yaptığı paylaşım ile kardeşinin bulunduğu adresi paylaşarak yardım istedi.

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Taha Duymaz yaşıyor mu? Enkaz altında kalan Taha Duymaz ve ailesi kurtarıldı mı, bulundu mu? TAHA DUYMAZ SON DURUM AÇIKLAMASI!

O PAYLAŞIMA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Semiha Duymaz sosyal medyada kendi adına hesap açarak kardeşinin öldüğü şeklinde paylaşım yapan hesaplarada tepki gösterdi.

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Taha Duymaz yaşıyor mu? Enkaz altında kalan Taha Duymaz ve ailesi kurtarıldı mı, bulundu mu? TAHA DUYMAZ SON DURUM AÇIKLAMASI!

Hatay'da ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Taha Duymaz'a ulaşabilmek ondan bir haber alabilmek için ailesi ve sevenleri adeta seferber oldu. Bu isimlerden biri de fenomen Dilan Polat'tı.

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Taha Duymaz yaşıyor mu? Enkaz altında kalan Taha Duymaz ve ailesi kurtarıldı mı, bulundu mu? TAHA DUYMAZ SON DURUM AÇIKLAMASI!

Üç gündür ulaşılamayan Taha Duymaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Duymaz'ın aynı zamanda arkadaşı olan Dilan Polat, bölgeye AFAD'ın gittiğini duyurduktan sonra gelişmeleri paylaştı.