Suriye'ye yeni harekat! Eller tetikte bekliyorlar
Son dakika haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör hedeflerine yönelik operasyon için savaş pozisyonu aldı. Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerini kuzey hattı boyunca çevreleyen TSK üslerinde namlular terör mevzilerine çevrildi.
Giriş Tarihi: 14.06.2022
08:00 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
09:30
Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerini kuzey hattı boyunca çevreleyen TSK üslerinde namlular terör mevzilerine çevrildi. TSK ve SMO, PKK/YPG terör hedeflerine düzenlenecek operasyon için savaş pozisyonu aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
HALK İSYAN BAYRAĞI AÇTI
PKK/YPG'li teröristler hendekler kazmaya devam ederken nüfusun büyük bir çoğunluğunun Araplardan oluştuğu Münbiç ve Tel Rıfat'ın bazı bölgelerinde halk terör örgütü militanlarına isyan bayrağı açtı.
PKK/YPG uygulamalarını ve yönetimini protesto etmeye başladı. Şehirlerde gösterileri yasaklayan PKK/YPG militanları askeri operasyon öncesi iki şehirde de olağanüstü hal ilan etti.
Şehirde yaşayan sivillere baskı uygulayan teröristler şehrin giriş-çıkış ve meydanlarında büyük kontrol noktaları kurdu. İşgal altında tuttuğu diğer bölgelerden Tel Rıfat ve Münbiç'e silah ve militan kaydırdı.
8 BİN SİLAHLI TERÖRİST
Bölgede tansiyon giderek yükselirken SABAH, cephe hattının sıfır noktasını görüntüledi. Milli Suriye Ordusu (SMO) savaşçıları PKK/YPG'nin 6 yıl önce işgal ettiği Münbiç kırsalında bulunan Boğaz Köyü'nün hemen karşısında bulunan Ulaşlı Köyü'nde 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.