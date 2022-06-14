Suriye'ye yeni harekat! Eller tetikte bekliyorlar

Son dakika haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör hedeflerine yönelik operasyon için savaş pozisyonu aldı. Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerini kuzey hattı boyunca çevreleyen TSK üslerinde namlular terör mevzilerine çevrildi.

Giriş Tarihi: 14.06.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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