Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları yer aldı. Kararda 30.04.2022 tarihi itibari ile 1'inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 32'inci maddesi uyarınca 30.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının listesi paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 14.06.2022 00:48 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 00:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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