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Süreç tamamlanıyor! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lise puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 22 Kasım'da uygulanan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Lise mezunu adayların katılım sağladığı ortaöğretim oturumunun sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile sürecin tamamlandığı bildirildi. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lise puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 13:09
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Süreç tamamlanıyor! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lise puan hesaplama nasıl yapılır?

Heyecanla beklenen KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Liseden mezun olan adayların katılım sağladığı sınavın detayları merak ediliyor. Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lise puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süreç tamamlanıyor! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lise puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları, 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

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Süreç tamamlanıyor! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lise puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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Süreç tamamlanıyor! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lise puan hesaplama nasıl yapılır?

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.

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Süreç tamamlanıyor! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lise puan hesaplama nasıl yapılır?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.