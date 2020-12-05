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Süreç tamamlanıyor! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lise puan hesaplama nasıl yapılır?
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 22 Kasım'da uygulanan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Lise mezunu adayların katılım sağladığı ortaöğretim oturumunun sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile sürecin tamamlandığı bildirildi. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lise puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilen her şey...
Giriş Tarihi: 05.12.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 13:09
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