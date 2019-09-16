AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar oldu? 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Uzaktan eğitim gören binlerce öğrenci AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor! AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖF kayıt yenileme ücreti 2019 yılında da Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? Kayıt yenileme işlemi sürecinde, öncelikle ders ekle sil işleminin yapılmasının gerekiyor. Ardından kayıt yenileme ödemeleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek. İşte, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 16.09.2019 18:47 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 18:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





