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AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar oldu? 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Uzaktan eğitim gören binlerce öğrenci AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor! AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖF kayıt yenileme ücreti 2019 yılında da Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? Kayıt yenileme işlemi sürecinde, öncelikle ders ekle sil işleminin yapılmasının gerekiyor. Ardından kayıt yenileme ödemeleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek. İşte, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 16.09.2019 18:47 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 18:47
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AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar oldu? 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Açıköğretim Fakültesinde uzaktan eğitim gören binlerce öğrenci, AÖF kayıt yenileme işlemlerini 16-20 Eylül tarihleri arasında yapabilecek. Kayıt yenileme sürecinde ders seçimin ardından kayıt yenileme ücretinin anlaşmalı Ziraat Bankası'na yatırılması gerekmektedir. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? Kayıt esnasında ders kitaplarınızı AÖF bürolarından teslim alabilirsiniz. İşte AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında tüm merak edilenler!

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AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar oldu? 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi'nin kayıt ekranından gerçekleştirilecektir. Kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde "16‒20 Eylül 2019" olarak duyuruldu.

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AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar oldu? 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

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AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar oldu? 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek.

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AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar oldu? 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.