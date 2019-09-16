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İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TYP ile 81 ilde okullara binlerce personel alınacak!

81 ilde okullara İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları merak ediliyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İŞKUR başlattığı TYP projesi ile binlerce kişiye umut oluyor. Proje kapsamında 81 ilde okullara güvenlik görevlisi ve temizlik ve çevre düzenleme personeli alınacak. İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları duyuruldu. Vatandaşların programlara başvuru yapabilmesi için İŞKUR'a kayıtlı olması ve ilanın açıldığı ilde ikamet etmesi gerekmektedir. İşte, İŞKUR okullara personel alımı hakkında tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 18:43 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 18:43
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İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TYP ile 81 ilde okullara binlerce personel alınacak!

İŞKUR TYP ile 81 ilde okullara personel alımı için yoğun araştırmalar devam ediyor. İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TYP ile dev bir projeyi başlatıyor. Proje kapsamında 81 ildeki okullara personel alımı yapılacak. İstihdama büyük katkı sağlayacak proje kapsamında binlerce vatandaş da iş sahibi olacak. İŞKUR programı ile iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar da İŞKUR TYP personel alımı hakkında sorgulama yapıyor. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

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İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TYP ile 81 ilde okullara binlerce personel alınacak!

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TYP ile 81 ilde okullara binlerce personel alınacak!

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Katılımcılar;

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi ile seçilmektedir.

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İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TYP ile 81 ilde okullara binlerce personel alınacak!

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

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İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TYP ile 81 ilde okullara binlerce personel alınacak!

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,