İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TYP ile 81 ilde okullara binlerce personel alınacak!

81 ilde okullara İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları merak ediliyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İŞKUR başlattığı TYP projesi ile binlerce kişiye umut oluyor. Proje kapsamında 81 ilde okullara güvenlik görevlisi ve temizlik ve çevre düzenleme personeli alınacak. İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları duyuruldu. Vatandaşların programlara başvuru yapabilmesi için İŞKUR'a kayıtlı olması ve ilanın açıldığı ilde ikamet etmesi gerekmektedir. İşte, İŞKUR okullara personel alımı hakkında tüm merak edilenler...