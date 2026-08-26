Adana'nın göbeğinde çöp dağları! Yüreğir'deki kirliliğe vatandaş isyan ediyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde toplanmadığı belirtilen çöpler ve yol kenarlarına bırakılan moloz yığınları vatandaşların tepkisine neden oldu. Akdeniz Mahallesi'nde kötü koku ve çevre kirliliği şikâyetleri artarken, bölgede evsel atıkların yanı sıra tıbbi atıkların da bulunduğu öne sürüldü.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde toplanmayan çöpler ve yol kenarlarına dökülen moloz yığınları mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Akdeniz Mahallesi'nde evsel atıkların yanı sıra tıbbi atıkların da kontrolsüzce bırakılması hem çevre kirliliğine hem de ciddi sağlık risklerine davetiye çıkarıyor. ADANA'DA ÇÖP KRİZİ! MAHALLEDE ÇÖP DAĞLARI, VATANDAŞ TEPKİLİ A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, bölgedeki içler acısı durumu ve vatandaşların tepkisini yerinden aktardı.

ADANA'DA ÇÖP SORUNU SÜRÜYOR Adana'nın Yüreğir ilçesinde her geçen gün büyüyen çöp sorunu, kentin estetiğini ve halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bölgedeki durumu yerinde inceleyen A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Maalesef arkamda görmüş olduğunuz gibi yine çöp dağlarını ekranlara getirmek zorundayız. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeyiz ve yığınla çöp hemen kameranın karşısında duruyor. İçerisinde atılmış, kırılmış, bozuk eşyalar ve evsel atıklar yer alıyor." ifadelerini kullandı.

MAHALLEDE TOPLANMAYAN ÇÖPLER YOLA TAŞTI Çöp yığınlarının sadece evsel atıklarla sınırlı kalmadığı, çevredeki lüks yerleşim yerlerine giden yolların bile atıklarla kaplandığı görülüyor. Durumun vahametini dile getiren Uğur, "İlerideki yerleşim alanında aslında milyonluk villaların inşaatları var. Ancak şu anda bizler o lüks villalara giden yoldayız ve yolun durumu içler acısı." sözleriyle bölgedeki tezatlığı gözler önüne serdi.

TIBBİ ATIKLAR VE KÖTÜ KOKUYA TEPKİLER BÜYÜYOR Çöplerin arasında bulunan tıbbi atıklar ise çevre felaketinin boyutunu bir üst noktaya taşıyor. Halil İbrahim Uğur, "Burada tıbbi atıklar bile bulunuyor. Bir tarafta ilaçlar, bir taraftan da enjektörlerin iğneleri ve yapılmış iğnelere ait ilaç kalıntılarını görmek mümkün. Bu kadar çöpün içerisinde haşeratlar da artık burayı yuva yapmış durumda. Biz yaklaştıkça böcekler kaçışıyor, kertenkeleler yuva yapmış." diyerek hijyen sorununa dikkat çekti.