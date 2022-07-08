Otogarlarda "iğne atsan yere düşmez" İstanbul bayram telaşında

"EK SEFERLER VAR"

Arife gününün çok iyi geçtiğini söyleyen seyahat firması yetkilisi Alaattin Çendek, "Tatlı bir yoğunluk var. Pandemi öncesi biraz daha iyiydi. Pandemi sonrası ikinci bayramımız. Bu bayram iyi geçiyor. Eskiden otogardan 2 bin 500-3 bin araba çıkardı. Bu bayram bin 500 ile bin 600 arasında araç çıktı. Ek sefer var, otobüs ham maddesi mazottur. Mazot olduğu zaman insanlara da ucuz olur" dedi.



