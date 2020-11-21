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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Şu an sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı başladı mı? Saat kaçta başlıyor, bitiyor? Şu an sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı başladı mı? Saat kaçta başlıyor, bitiyor? Sokağa çıkma yasağı başladı mı? Şu an kısıtlama var mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bir takım önlemler alınmış ve hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Genelgeye göre, ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün uygulanacak. Yayımlanan genelgeye göre, kısıtlama saatleri belli oldu. Peki, şu an sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı başladı mı? Kısıtlama saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 21.11.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 15:00
Şu an sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de son 24 saatte 156.642 Kovid-19 testi yapıldı, 5.103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti. Vaka artışının önüne geçebilmek için yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bu kısıtlamalardan biri de hafta sonu belirli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması. İlk kısıtlamanın saat kaçta başlayacağı merak ediliyordu. Peki, şu an sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı başladı mı? Saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?
Genelgeye göre, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.
MEKANLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?
20 Kasım itibarıyla alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde açık olacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
ÇİN MENŞELİ KOVİD-19 AŞISININ FAZ-3 ÇALIŞMALARI İÇİN GÖNÜLLÜ ARANIYOR
Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlanacak.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-59 yaş arası, daha önce Kovid-19 geçirmemiş vatandaşlar, "https://covid19asi.calismasi.info" adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.
Kovid-19 aşısının uygulamaları, Türkiye'de 12 şehirdeki 25 merkezde devam ediyor. İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı.