Şu an sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı başladı mı? Saat kaçta başlıyor, bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı başladı mı? Şu an kısıtlama var mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bir takım önlemler alınmış ve hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Genelgeye göre, ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün uygulanacak. Yayımlanan genelgeye göre, kısıtlama saatleri belli oldu. Peki, şu an sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı başladı mı? Kısıtlama saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 15:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL