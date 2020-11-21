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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs sonuçları için dikkat çeken tarih! 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları için dikkat çeken tarih! 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs sonuçları için geri heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020-2021 KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre, o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.11.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 14:28
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim dönemi boyunca maddi yönden desteklenmeleri için verdiği burs ve kredi için başvurular 8 Kasım'da tamamlanmıştı. Burs ya da kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. 2020 yılı burs başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Buna göre, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Burs/kredi miktarı lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.