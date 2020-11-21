KYK burs sonuçları için dikkat çeken tarih! 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim dönemi boyunca maddi yönden desteklenmeleri için verdiği burs ve kredi için başvurular 8 Kasım'da tamamlanmıştı. Burs ya da kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...