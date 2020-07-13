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Sözleşmeli er alımında son günler! MSB 2020 sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?
Sözleşmeli er alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı ertelenmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı ilan ile Kara, Hava ve Deniz Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı için başvurular 6 Temmuz'da başladı. Sözleşmeli er olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuruların biteceği tarihi araştırıyor. Peki, MSB 2020 sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Sözleşmeli er alımı şartları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.07.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 14:22
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