13 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sözleşmeli er alımında son günler! MSB 2020 sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

Sözleşmeli er alımında son günler! MSB 2020 sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

Sözleşmeli er alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı ertelenmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı ilan ile Kara, Hava ve Deniz Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı için başvurular 6 Temmuz'da başladı. Sözleşmeli er olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuruların biteceği tarihi araştırıyor. Peki, MSB 2020 sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Sözleşmeli er alımı şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 14:22
  • 1
  • 13
Sözleşmeli er alımında son günler! MSB 2020 sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

Sözleşmeli er alımı başvuru ne zaman bitiyor? Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı sözleşmeli er alımı için 6 Temmuz'da başlattığı başvurular devam ediyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının sözleşmeli er pozisyonlarında görev almak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerinin biteceği tarihi araştırıyor. Yayımlana kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, MSB 2020 sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Sözleşmeli er alımında son günler! MSB 2020 sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurular 6 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 13
Sözleşmeli er alımında son günler! MSB 2020 sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

  • 4
  • 13
Sözleşmeli er alımında son günler! MSB 2020 sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak(01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak(01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar),

  • 5
  • 13
Sözleşmeli er alımında son günler! MSB 2020 sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsunilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erolarak istihdam edilmemiş olmak,