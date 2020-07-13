Sözleşmeli er alımında son günler! MSB 2020 sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsunilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erolarak istihdam edilmemiş olmak,