03 Eylül 2024, Salı
Soykırım 333. gününde! Bakanlardan Gazze paylaşımı: "Susmayacağız"
Uzun yıllardır Filistin'de özellikle de Gazze'de devam eden işgal saldırıları Ekim ayında daha da şiddetlendi. Katiller soykırım saldırıları ile 40 bini aşkına masumu katletti. Katliam devam ederken bakanlardan "Soykırımın 333. günü" "Susmayacağız, gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz" paylaşımları ile Gazze'ye destek, katillere tepki mesajları verildi. İşte bakanların o paylaşımları...
Giriş Tarihi: 03.09.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 22:23