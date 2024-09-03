03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Soykırım 333. gününde! Bakanlardan Gazze paylaşımı: "Susmayacağız"

Soykırım 333. gününde! Bakanlardan Gazze paylaşımı: "Susmayacağız"

Uzun yıllardır Filistin'de özellikle de Gazze'de devam eden işgal saldırıları Ekim ayında daha da şiddetlendi. Katiller soykırım saldırıları ile 40 bini aşkına masumu katletti. Katliam devam ederken bakanlardan "Soykırımın 333. günü" "Susmayacağız, gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz" paylaşımları ile Gazze'ye destek, katillere tepki mesajları verildi. İşte bakanların o paylaşımları...

Giriş Tarihi: 03.09.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 22:23
Soykırım 333. gününde! Bakanlardan Gazze paylaşımı: Susmayacağız

Terör devleti İsrail Ekim ayından bu yana soykırım saldırıları ile Gazze'de 40 binden fazla masumu katletti. Kadın, çocuk ve yaşlı demeden saldırılarını sürdüren işgal ordusu katliamına, hukuk dinlemeden ve tepkilere aldırış etmeden devam ediyor.

Soykırım 333. gününde! Bakanlardan Gazze paylaşımı: Susmayacağız

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 333. günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.Bakanlar, "Soykırım 333. gününde" etiketiyle yaptığı paylaşımlarda, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.

Soykırım 333. gününde! Bakanlardan Gazze paylaşımı: Susmayacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işgalci İsrail'in tam 333 gündür soykırım yaptığı Gazze'de insani dram yaşandığını ve insanlığın öldüğünü bildirdi. Yaklaşık 41 bin masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de, hayatta kalan Filistinlilerin ise temiz suya bile ulaşamadığını aktaran Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Soykırım 333. gününde! Bakanlardan Gazze paylaşımı: Susmayacağız

"Terör örgütü gibi davranan İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarını vicdanlar kabul etmemektedir. Bebek katillerinin yaptığı zulüm karşısında sessiz kalanlar, masum çocukların çığlıklarına kulak tıkayanlar tarih huzurunda asla affedilmeyecektir. Filistin davası, adaletin, haklının ve özgürlüğün davasıdır. Türkiye olarak her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zulmün ve işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz.

Soykırım 333. gününde! Bakanlardan Gazze paylaşımı: Susmayacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise işgalci İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri gerçekleştirdiği soykırımda 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 819 Filistinlinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Göktaş, "Tüm dünyanın gözleri önünde insanlığı ayaklar altına alanlara ve bu zulme sessiz kalanlara rağmen kazanan mazlum Filistin halkı olacak, kazanan insanlık olacak." değerlendirmesini yaptı