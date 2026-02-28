Sosyal medyada yeni düzenleme: Çocukları korumak için harekete geçildi I Uzman A Haber'e anlattı

Türkiye'de sosyal medya kullanımına yönelik, özellikle çocukları siber zorbalık ve suç örgütlerinden korumayı amaçlayan yeni yasal düzenlemenin detayları netleşti. 15 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasının engellemesi, kimlik doğrulama zorunluluğu ve yapay zeka ile dijital suç takibi gibi adımlar yolda. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında milyonları ilgilendiren bu tarihi düzenlemenin perde arkasını ve getireceği yenilikleri tek tek anlattı.

"YASAK DEĞİL, ÇOCUKLARI KORUMA KALKANI"



Yeni yasal düzenlemenin kamuoyunda yanlış yorumlandığına dikkat çeken A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Bu bir yasak değil, çocukları korumaya yönelik yasal düzenleme demek daha doğru. Son dönemlerde çocuklara yönelik akran zorbalığı, sosyal medya üzerinden suça teşvik etme konuları ciddi manada kendini göstermeye başlamıştı." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda getirilecek en önemli kuralın yaş sınırı olduğunu vurgulayan Almaçayır, "15 yaşından küçükler hesap açamayacak. Kimlik doğrulama uygulaması tam anlamıyla bu yaş sınırını, hesabı açmak isteyen kişinin kimlik bilgisinin doğrulanmasıyla tespit etmiş olacak." sözleriyle sürecin nasıl işleyeceğini aktardı. SOSYAL MEDYADA YENİ DÖNEM: ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ I UZMAN A HABER'E ANLATTI

ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLARA SON, YAŞA UYGUN İÇERİK



Düzenlemenin sadece platformlara üyelikle sınırlı kalmayacağını, çocukların dijital dünyadaki vakitlerini de daha güvenli hale getireceğini belirten Almaçayır, "5 yaşındaki, 6 yaşındaki, 10 yaşındaki bir çocuk bugün savaş figürlerinin ön planda olduğu, şiddet sarmalının ön plana çıkarıldığı oyunları ya da programları izleyebiliyorlar. Yaşa uygun olarak, o çocuğun yaşına uygun, kendini geliştirecek, psikolojisine olumlu yönde bir ortam oluşturacak oyunları izlemesi sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

SOSYAL AĞLARA SIKI DENETİM VE KİMLİK DOĞRULAMA ŞARTI



Sosyal medya şirketlerinin artık çok daha sıkı bir denetime tabi tutulacağını ifade eden Almaçayır, bu platformların hizmet sundukları ülkelerin değerlerine saygı göstermek ve oto kontrol sağlamak zorunda olduğunu, aksi takdirde devletin denetimlerini sıkılaştıracağını dile getirdi. Kimlik doğrulama sisteminin sadece çocukları değil, tüm toplumu koruyacak bir hamle olduğunu vurgulayan Almaçayır, "Sosyal medyada sadece kimlik doğrulamanın faydasını nereden göreceğiz? Bot hesap dediğimiz binlerce, yüz binlerce bot hesaptan ülkemizin aleyhine ya da kişilerin bireysel olarak birbirlerine yapmış olduğu hakaretler, itibar suikastleri var. Bir bakıyorsunuz hesap bot hesap. Kimlik doğrulama, bunun da önüne geçecek bir adım olarak değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.