Sosyal medyada yeni düzenleme: Çocukları korumak için harekete geçildi I Uzman A Haber'e anlattı
Türkiye'de sosyal medya kullanımına yönelik, özellikle çocukları siber zorbalık ve suç örgütlerinden korumayı amaçlayan yeni yasal düzenlemenin detayları netleşti. 15 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasının engellemesi, kimlik doğrulama zorunluluğu ve yapay zeka ile dijital suç takibi gibi adımlar yolda. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında milyonları ilgilendiren bu tarihi düzenlemenin perde arkasını ve getireceği yenilikleri tek tek anlattı.
"YASAK DEĞİL, ÇOCUKLARI KORUMA KALKANI"
Yeni yasal düzenlemenin kamuoyunda yanlış yorumlandığına dikkat çeken A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Bu bir yasak değil, çocukları korumaya yönelik yasal düzenleme demek daha doğru. Son dönemlerde çocuklara yönelik akran zorbalığı, sosyal medya üzerinden suça teşvik etme konuları ciddi manada kendini göstermeye başlamıştı." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda getirilecek en önemli kuralın yaş sınırı olduğunu vurgulayan Almaçayır, "15 yaşından küçükler hesap açamayacak. Kimlik doğrulama uygulaması tam anlamıyla bu yaş sınırını, hesabı açmak isteyen kişinin kimlik bilgisinin doğrulanmasıyla tespit etmiş olacak." sözleriyle sürecin nasıl işleyeceğini aktardı.
ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLARA SON, YAŞA UYGUN İÇERİK
Düzenlemenin sadece platformlara üyelikle sınırlı kalmayacağını, çocukların dijital dünyadaki vakitlerini de daha güvenli hale getireceğini belirten Almaçayır, "5 yaşındaki, 6 yaşındaki, 10 yaşındaki bir çocuk bugün savaş figürlerinin ön planda olduğu, şiddet sarmalının ön plana çıkarıldığı oyunları ya da programları izleyebiliyorlar. Yaşa uygun olarak, o çocuğun yaşına uygun, kendini geliştirecek, psikolojisine olumlu yönde bir ortam oluşturacak oyunları izlemesi sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.
SOSYAL AĞLARA SIKI DENETİM VE KİMLİK DOĞRULAMA ŞARTI
Sosyal medya şirketlerinin artık çok daha sıkı bir denetime tabi tutulacağını ifade eden Almaçayır, bu platformların hizmet sundukları ülkelerin değerlerine saygı göstermek ve oto kontrol sağlamak zorunda olduğunu, aksi takdirde devletin denetimlerini sıkılaştıracağını dile getirdi. Kimlik doğrulama sisteminin sadece çocukları değil, tüm toplumu koruyacak bir hamle olduğunu vurgulayan Almaçayır, "Sosyal medyada sadece kimlik doğrulamanın faydasını nereden göreceğiz? Bot hesap dediğimiz binlerce, yüz binlerce bot hesaptan ülkemizin aleyhine ya da kişilerin bireysel olarak birbirlerine yapmış olduğu hakaretler, itibar suikastleri var. Bir bakıyorsunuz hesap bot hesap. Kimlik doğrulama, bunun da önüne geçecek bir adım olarak değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.
ZEHİR TACİRLERİNE VE SİBER ZORBALARA 'YAPAY ZEKA' DARBESİ
Yeni dönemin en dikkat çeken ve suça karşı en güçlü adımlarından birinin yapay zeka ile takip sistemi olduğunu belirten Almaçayır, yakın zamanda İstanbul Emniyeti'nin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonu örnek gösterdi. Suçluların sosyal medyada kurdukları gizli ağlara dikkat çeken Almaçayır, "Binlerce cümle, kelime irdelenip yapay zekaya yüklenilerek o kelimelerin altında ne gibi bir şifre var, yapay zeka sayesinde bu şifrelenmiş kelimeler çözümlendi. Dijital dünyada artık çocukların akran zorbalığından, yetişkinlerin de uyuşturucu ticaretine kadar rahat hareket edebildikleri bir alan oluşmuş durumda. Bunların önüne geçilebilmek için yapay zekaya yüklenen komutlar sayesinde o belirlenen cümleler, şifrelenmiş kelimeler çözülerek şüphelilere yönelik bir takip başlıyor." sözleriyle dijital operasyonların yeni boyutunu aktardı. Siber ekiplerin 7/24 sanal devriye attığını belirten Almaçayır, "Bir hesapla ilgili şüpheli bir durum varsa, BTK kanallarıyla iletişime geçilip o hesaptaki suç unsuru tespiti yapılırsa kapatılması yoluna da gidiliyor." ifadelerini kullandı.