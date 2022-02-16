Sosyal medyada “ajans siyaseti” nasıl işliyor? Seed (yorum hesapları) nasıl çalışıyor? İşte trol hesapların ardındaki güç...

A Haber canlı yayınında sunum yapan Ömer Arvas, "Seed (yorum hesapları) bunlar ne kadar teknik terim olarak gözükse de hepimizin hayatına dokunan manipülasyon amaçlı yapılardır." dedi.

Arvas, "Yorumcu ekipler ne yapar? Daha çok 1 veya birden fazla ki genelde 100-150 civarı hesap kullanırlar Twitter ve Instagram'da. Yaptıkları şey ise kendileri gibi düşünen insanların paylaşımlarının altına destek amaçlı paylaşımlar yaparlar." şeklinde konuştu.