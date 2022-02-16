16 Şubat 2022, Çarşamba
Sosyal medyada “ajans siyaseti” nasıl işliyor? Seed (yorum hesapları) nasıl çalışıyor? İşte trol hesapların ardındaki güç...
"Ajans siyaseti" nasıl işliyor? Gerçek kişiler ve troller sosyal medyada nasıl manipülasyon yapıyor? AK Parti Tanıtım - Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, A Haber canlı yayında değerlendirdi. Ömer Arvas, seed (yorum hesapları) nasıl çalışıyor? sorusuna yanıt verdi ve işleyişi detaylarıyla anlattı.
Giriş Tarihi: 16.02.2022 00:17 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022 00:17
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