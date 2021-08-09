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Son tercihler! Liseye yerleşemeyenler dikkat! LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

LGS komisyon tercihleri nasıl yapılır? 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarının ardından öğrencilerin yüzde 93'ü istediği okula yerleşmiş, ilk nakil sonuçlarının ardından bu oranı yüzde 96'ya yükselmişti. Bu sonuçlara göre de herhangi bir listeye yerleşemeyenler için komisyonlarca atama yapılacak. Peki, liseye yerleşemeyenler için LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 12:47
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Son tercihler! Liseye yerleşemeyenler dikkat! LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

LGS komisyon nakil başvuruları ne zaman.? 2021 LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre yüzde 96 öğrenci istedikleri liseye yerleşti. Herhangi bir okula yerleşemeyenler için ise son dakika açıklaması geledi. Peki, liseye yerleşemeyenler öğrenciler için LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son tercihler! Liseye yerleşemeyenler dikkat! LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

LGS KOMİSYO BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 9-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 20 Ağustos'ta açıklanacak.

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Son tercihler! Liseye yerleşemeyenler dikkat! LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.

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Son tercihler! Liseye yerleşemeyenler dikkat! LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Bakan Özer, yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti.

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Son tercihler! Liseye yerleşemeyenler dikkat! LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." dedi.

Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.