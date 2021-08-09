Son tercihler! Liseye yerleşemeyenler dikkat! LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

LGS komisyon tercihleri nasıl yapılır? 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarının ardından öğrencilerin yüzde 93'ü istediği okula yerleşmiş, ilk nakil sonuçlarının ardından bu oranı yüzde 96'ya yükselmişti. Bu sonuçlara göre de herhangi bir listeye yerleşemeyenler için komisyonlarca atama yapılacak. Peki, liseye yerleşemeyenler için LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.08.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 12:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL